Ajay Yadav17 October 2025 - 12:41 PM
Chhattisgarh News :
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता, 208 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

  • छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर
  • आत्मसमर्पण में 98 पुरुष, 110 महिलाएं शामिल
  • नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया
  • मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया
  • तीन दिनों में 466 नक्सलियों ने किया सरेंडर

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. राज्य में कुल 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल हैं. सभी 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया. अब ये सभी नस्कली सरकार की पुनर्वास योजना के तहत लाभ प्राप्त करेंगे.

इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर क्षेत्र में नक्सली प्रभाव में कमी आएगी अबूझमाड़ का अधिकांश इलाका नक्सल मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगा. जगदलपुर में 208 नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुशी जताते हुए कहा कि “यह न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे. सरकार उनके पुनर्वास और कुशल विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी.

आज छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर

वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पिछले दो दिनों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. यह नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है, बता दें कि कल छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, परसों 27 छत्तीसगढ़ और 61 महाराष्ट्र के नक्सलियों ने अपने हथियार डाले. आज 208 नक्सलियों के सरेंडर के बाद, तीन दिनों में कुल 466 नक्सलियों का सरेंडर दर्ज किया गया है.

