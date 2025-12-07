बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

गोवा नाइट क्लब आग : 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख

7 December 2025
Goa Tragedy : गोवा में अरपोरा के नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई है. हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है. पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा का ऐलान भी किया है.

वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नॉर्थ गोवा जिले में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें चली गईं. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. भगवान उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे. मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं.

PMO ने मृतकों और घायलों को अनुग्रह राशि दी

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने अरपोरा हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. पीएमओ के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर बताया कि पीएमएनआरए के तहत मृतक हर व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे.

पीएम मोदी ने अरपोरा हादसे पर संवेदना जताई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से फोन पर हालात की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायल जल्द से जल्द ठीक हों. प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दें रही है.

अरपोरा आग हादसा 25 मौतें जांच जारी

नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, पुलिस के अनुसार, मृतकों में 14 स्टाफ सदस्य और 4 पर्यटक शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. छह लोग घायल हैं और उनका इलाज जारी है. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रहे हैं. और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.

