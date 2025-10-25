Uttar Pradesh

आगरा में बेकाबू कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत, कई घायल

Ajay Yadav25 October 2025 - 10:20 AM
1 minute read
Road Accidents :
आगरा में बेकाबू कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत, कई घायल

फटाफट पढ़ें

  • आगरा में बेकाबू कार ने कहर मचाया
  • घर के बाहर बैठे सात लोग टकराए
  • 5 लोगों की मौत, 2 घायल हुए
  • घायलों का इलाज तुरंत कराया गया
  • इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Road Accidents : उत्तर प्रदेश के आगरा में बेकाबू कार ने कहर बरपाया. एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे सात लोगों को रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं. मृतकों में चार पुरुष और एक महिला शामिल है.

यह हादसा न्यू आगरा के नगला बूढ़ी इलाके में हुआ है. चश्मदीदों के अनुसार, एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर घर के बाहर बैठे लोगों के बीच में घुस गई और सात लोगों को रौंद दिया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई, और लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

घायलों का इलाज तेज करने के निर्देश

हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. घायलों को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 5 लोगों को मृत घोषित किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

बेकाबू कार ने लोगों को रौंदा

हादसे के बाद वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए, जिसके मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. यह घटना न्यू आगरा थाना से कुछ ही दूरी पर हुई. कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि ड्राइवर उस पर काबू नहीं रख पाया. उसने पहले बाइक सवार जोमैटो डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया. टक्कर मारने के बाद कार करीब 50 मीटर तक लोगों को घसीटती चली गई. अंत में एक दीवार से टकराकर रुकी. भीषण टक्कर की वजह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

