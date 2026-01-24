Uttar Pradesh

पहले प्रेमी को घर बुलाया, फिर बक्से में 45 मिनट के लिए कर दिया बंद, बाहर से ताला भी लगाया

Ajay Yadav24 January 2026 - 9:58 AM
2 minutes read
UP News :
प्रेमी को घर बुलाया, फिर 45 मिनट के लिए बक्से में बंद कर ताला लगा दिया

UP News : उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इलाके में हर किसी को हैरान कर दिया. बताया जा रहा है कि यहां रहने वाली एक लड़की का बॉयफ्रेंड घर में बक्से के अंदर करीब 45 मिनट तक छिपा रहा. वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, लेकिन तभी लड़की की चाची अचानक घर आ गईं. शक होने पर चाची ने दरवाजा खटखटाया, तो लड़की ने तुरंत बॉयफ्रेंड को बक्से में छिपा दिया और बाहर से ताला लगा दिया.

वही, लड़की की चाची ने पूछा अंदर कौन है? इस पर लड़की अपनी चाची से उलझ गई. कुछ ही देर में उसकी मां और भाई भी मौके पर पहुंच गए. घरवालों ने पूरे कमरे में लड़के को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला. इसी दौरान बक्से से हल्की आहट सुनाई दी. जब लड़की चाबी देने से इनकार कर दी, तो परिजन ताला तोड़ने का प्रयास करने लगे. ताला नहीं टूटने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने लड़की से बक्से का ताला खुलवाया, तो अंदर से प्रेमी बाहर आया. पुलिस ने दोनों को चौकी ले जाकर पूछताछ की. यह घटना चकेरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई, जहां लड़की का पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसग चल रहा था.

परिवार और पुलिस ने किया पर्दाफाश

शुक्रवार को सुबह लड़की का बड़ा भाई ट्रैक्टर लेकर बाहर चला गया. जबकि, उसकी मां फैक्ट्री में काम करने चली गई. इस बीच सुबह लड़की ने फोन कर अपने प्रेमी को घर बुला लिया. उसका प्रेमी मोटर साइकिल से शुक्रवार सुबह 11.30 बजे उसके घर पहुंचा.

बता दें कि पड़ोस में रहने वाली लड़की की चाची घर पहुंचीं और कमरे से लड़के की आवाज सुनकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन लड़की ने दरवाजा नहीं खोला. चाची ने अपने बेटे को बुलाया और मेन गेट बंद कर दिया. फिर लड़की के भाई और मां को फोन कर बुलाया. घर पहुंचने पर परिवार ने कमरे में लड़के को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला. तभी बक्से से आवाज आई और घरवालों ने लड़की से चाबी मांगी.

पुलिस ने घरवालों से बचाया

लड़की ने कहा कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन चाची ने बताया कि वह लड़का अंदर है और उसने उसे देखा था. लड़की ने चाबी नहीं दी, तो घरवालों ने ताला तोड़ने की कोशिश की. करीब 12 बजे पुलिस मौके पर पहुंच गई और लड़की को कड़ी फटकार लगाई. इसके बाद लड़की ने बक्से का ताला खोला, जिससे अंदर उसका बॉयफ्रेंड बाहर आया. घरवालों ने उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेरकर बचा लिया. लड़की को भी पुलिस को सौंप दिया गया और घरवालों ने कहा कि दोनों पर कार्रवाई की जाए.

वही, चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि लड़का उसी मोहल्ले का है और उसका घर लड़की के घर से सात घर दूर है. दोनों से पूछताछ जारी है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

