Elvish Yadav : एल्विश यादव के घर पर फायरिंग किन वजहों से की गई, यह अब तक साफ नहीं है. पुलिस के मुताबिक, इस घटना को तीन अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है.

यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर फायरिंग की गई. सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अज्ञात हमलावरों ने दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाईं और बाइक से फरार हो गए.

इस घटना को तीन अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है. गुरुग्राम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एल्विश के घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई है.

फायरिंग में कोई घायल नहीं एल्विश के घर पर हमला

पुलिस के मुताबिक, इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है. फायरिंग रविवार सुबह करीब 5:30 से 6:00 बजे के बीच गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाना क्षेत्र में हुई. जिस मकान पर फायरिंग की गई, उसके दूसरे फ्लोर पर एल्विश यादव रहता है. हमलावरों ने फायरिंग मकान के पहले फ्लोर और स्टिल्ट एरिया में की थी.

एल्विश यादव उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे

पुलिस ने बताया कि फायरिंग के दौरान एल्विश यादव अपने फ्लैट पर नहीं थे, जो कि हरियाणा से कहीं बाहर किसी काम से गए हुए हैं. गुरुग्राम पुलिस की कईं टीमें घटनास्थल पर उपस्थित हैं. अभी तक कि जांच के अनुसार, यह घटना एक मोटर साइकिल पर सवार तीन बदमाशों द्वारा की गई है. फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

