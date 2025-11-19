PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री ने PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त जारी कर दी है। सभी किसान भाई और बहने अपने अकाउंट जांच कर लें। पीएम मोदी ने 21 वीं किस्त सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिए है। बता दें कि सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जारी की है।

इस प्रक्रिया के तहत मिलता है लाभ

PM-KISAN का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है, जिनकी खेती से जुड़ी ज़मीन की जानकारी PM-KISAN पोर्टल पर दर्ज होती है। बैंक खाते भी आधार से लिंक्ड होने जरुरी हैं। सरकार किसानों के लिए गांव स्तर पर विशेष अभियान चलाती है और सभी किसानों को योजना में शामिल करती है।

इस खास योजना का लाभ उठाने के लिए आप भी फौरन पीएम किसान योजना के तहत सभी जानकारियां रजिस्टर करा सकते हैं। जिसके बाद आपको भी सरकारी लाभ प्राप्त होने शुरु हो जाएंगे।

अब तक कुल इतनी राशि भेजी गई

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में कुल 6000 रुपए सरकार की ओर से किसानों को भेजी जाती है। यह 2000-2000 रुपए के तीन किस्तों में मिलती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत कुल 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम किसानों को दी गई है।