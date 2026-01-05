Uttar Pradesh

सुल्तानपुर में एनकाउंटर : STF ने लखीमपुर के इनामी बदमाश को किया ढेर

Ajay Yadav5 January 2026 - 10:46 AM
1 minute read
Encounter In UP :
सुल्तानपुर में एनकाउंटर : STF ने लखीमपुर के इनामी बदमाश को किया ढेर

Encounter In UP : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सोमवार की सुबह एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को मार गिराया. वह लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला एक लाख का इनामिया बदमाश था. लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश कर रही थी.

लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. यह कार्रवाई उस समय हुई जब एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम सुल्तानपुर–वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी. खुद को घिरा देख बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई और वह घायल हो गया. उसे तत्काल सीएचसी, लंभुआ पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

लखीमपुर का रहने वाला था बदमाश

बदमाश की पहचान तालिब उर्फ आजम खान के रूप में हुई है. वह लखीमपुर खीरी जिले के फरधान थाना क्षेत्र स्थित गौरिया गांव का रहने वाला था. उसके आपराधिक रकार्ड की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि उस पर लखीमपुर खीरी में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और उस पर इनाम भी घोषित था.

ये भी पढ़ें- दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल से शख्‍स ने लगाई छलांग, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav5 January 2026 - 10:46 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Sambhal Bulldozer : संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर, रातभर लोगों ने खुद ढहाया

Sambhal Bulldozer : संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर, रातभर लोगों ने खुद ढहाया

4 January 2026 - 4:07 PM
Photo of फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

3 January 2026 - 3:14 PM
Photo of दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

3 January 2026 - 1:26 PM
Photo of बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

2 January 2026 - 6:02 PM
Photo of यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

2 January 2026 - 5:14 PM
Photo of उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

2 January 2026 - 4:54 PM
Photo of ’10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ यूट्यूबर शादाब जकाती विवादों में, महिला के पति ने लगाए गंभीर आरोप

’10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ यूट्यूबर शादाब जकाती विवादों में, महिला के पति ने लगाए गंभीर आरोप

2 January 2026 - 3:22 PM
Photo of शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

2 January 2026 - 1:52 PM
Photo of नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस होंगे 102 करोड़ रुपये

नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस होंगे 102 करोड़ रुपये

2 January 2026 - 1:10 PM
Photo of अखिलेश यादव ने माघ मेले में मूर्ति न लगने पर सरकार पर साधा निशाना, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने माघ मेले में मूर्ति न लगने पर सरकार पर साधा निशाना, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

1 January 2026 - 3:55 PM
Back to top button