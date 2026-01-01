राष्ट्रीयविदेश

Elon Musk का बड़ा प्लान, दिमाग में चिप, ऑटोमेटिक होगी सर्जरी, जानें 2026 का प्लान

Elon Musk Brain Chip
Elon Musk Brain Chip : Elon Musk की कंपनी, Neuralink 2026 में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने वाली है। इस चिप के साथ एक नई सर्जरी प्रक्रिया भी पेश की जाएगी, जो लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी।

सर्जरी की प्रक्रिया ऐसे होगी सरल

चिप के धागे मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली, ड्यूरा, से होकर गुजरेंगे और इन्हें हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ड्यूरा, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सबसे बाहरी और कठोर झिल्ली है। इस नई तकनीक से सर्जरी की प्रक्रिया को अधिक सरल और त्वरित बनाया जाएगा।

बीमारियों से जूझ रहे लोगों को होगा सीधा फायदा

पहले ऐसी सर्जरी में काफी समय लगता था और यह जटिल होती थी, लेकिन अब इसे ऑटोमेटिक बनाने का लक्ष्य उन लोगों के लिए इसे और भी सुविधाजनक बनाना है, जो लकवे जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिन्हें हाथों से चीजें नियंत्रित करने में कठिनाई होती है।

खर्च कम आएगा, सर्जरी तेज होगी

Neuralink का मानना है कि ऑटोमेशन से सर्जरी तेज होगी, खर्च कम आएगा और ज्यादा मरीजों तक यह तकनीक पहुंच सकेगी। खासतौर पर गंभीर लकवे या बोलने में असमर्थ लोगों के लिए यह तकनीक नई जिंदगी की शुरुआत साबित हो सकती है।

बड़े पैमाने पर उत्पादन

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घोषणा की कि 2026 में Neuralink ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा, जिससे यह तकनीक ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। इसके साथ ही कंपनी चिप इंप्लांट करने की प्रक्रिया को लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटेड बनाने की दिशा में काम कर रही है।

Neuralink का उद्देश्य इंसान और कंप्यूटर के बीच एक सीधा कनेक्शन स्थापित करना है, जिसके लिए दिमाग में एक छोटा सा चिप लगाया जाएगा। इस चिप के माध्यम से यूजर अपने विचारों से कर्सर चला सकता है, टाइप कर सकता है, या अन्य डिजिटल डिवाइस का उपयोग कर सकता है। एलन मस्क का मानना है कि आने वाले समय में यह तकनीक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जीवन को पूरी तरह बदलने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकती है।

12 लोगों में लगाई जा चुकी चिप

सितंबर 2025 तक Neuralink ने पुष्टि की थी कि गंभीर लकवे से जूझ रहे 12 लोगों में ब्रेन चिप लगाई जा चुकी है। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट्स में यह संख्या करीब 20 बताई गई। इन यूजर्स ने सिर्फ दिमाग की मदद से वीडियो गेम खेलने, इंटरनेट ब्राउज करने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और लैपटॉप पर कर्सर चलाने जैसी चीजें कर के दिखाई हैं।

