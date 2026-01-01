मध्यप्रदेश में ट्रिपल मर्डर, कारोबारी दंपती समेत 2 की गोली लगने से मौत

MP Triple Murder Case : नए साल पर मध्य प्रदेश से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मंदसौर शहर में मकान के अंदर ट्रिपल मर्डर होने से हड़कंप मचा है। गोल चौराहे पर स्थित मकान में गोली चलने से डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी साझा की। पुलिस मौके पर पहुंची और घर के भीतर का नजारा देखकर हैरान रह गई।

एक पिस्तौल और चाकू बरामद

पुलिस को एक मकान से तीन शव मिले हैं, जिसमें एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं। मृतकों की पहचान मंदसौर के जाने-माने ऑटोमोबाइल और गोल्ड व्यवसायी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन, और राजस्थान के नीमच जिले के निंबाहेड़ा निवासी एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया है।

तीसरे व्यक्ति पर पुलिस का शक

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरे व्यक्ति ने पहले दिलीप और रेखा जैन को गोली मारी, और फिर पकड़े जाने के डर से खुद को भी गोली मार ली। हालांकि, यह सिर्फ एक प्रारंभिक अनुमान है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके।

हालिया गतिविधियों की जांच जारी

पुलिस का कहना है कि यह घटना किसी आर्थिक लेन-देन या पैसों के विवाद से जुड़ी हो सकती है। पुलिस मृतकों के आपसी रिश्तों, आर्थिक लेन-देन और हालिया गतिविधियों की जांच कर रही है। इसके अलावा, परिवार और करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि गोल चौराहे स्थित इस मकान में फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। वहां तीन शव पाए गए हैं और घटनास्थल से एक पिस्तौल और चाकू बरामद किए गए हैं। पुलिस अब मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें- स्विट्जरलैंड के बार में धमाका : नए साल के जश्न के बीच कई लोगों की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप