DK Shivakumar : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में चल रहे नेतृत्व विवाद के बीच शनिवार (29 नवंबर) को कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ नाश्ते के दौरान सार्थक बातचीत की. यह ब्रेकफास्ट मीटिग कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने डिप्टी डीके सीएम शिवकुमार को आमंत्रित किया था.

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “आज सुबह कावेरी निवास पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से नाश्ते पर मुलाकात की. कर्नाटक की प्राथमिकताओं और आगे की राह पर एक सार्थक चर्चा हुई.”

#WATCH | Bengaluru: After a breakfast meeting with CM Siddaramaiah, Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "As far as the leadership issue is concerned, we follow our party high command. Whatever they say, it is our decision. We have been loyal soldiers of the party. We know… pic.twitter.com/j8Jt0hsxdN — ANI (@ANI) November 29, 2025

कहा- हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, “आप सभी के समर्थन से हम कांग्रेस सरकार में आए हैं और अपने वादों के अनुसार काम कर रहे हैं. राज्य की जनता भी हमारा पूरा समर्थन दे रही है. हमें उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं. हाईकमान जो भी निर्देश देगा, हम उसका पालन करेंगे. यहां कोई गुटबाजी नहीं है और हम अभी भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं. सीएम ने जो भी कहा, मैं उनके साथ हूं और हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं.”

सिद्धारमैया ने विधायक दल को लेकर दी सफाई

डीके शिवकुमार ने कहा कि शीतकालीन सत्र नजदीक आ रहा है. हमें विपक्ष का सामना करना पड़ेगा. बीजेपी और जेडीएस का हम मिलकर सामना करेंगे. हमने इसके लिए पूरी तरह से रणनीति बना ली है.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ नाश्ते की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “जहां तक मुझे जानकारी है, कुछ विधायक मंत्री पद की उम्मीद में दिल्ली गए होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि वे नेतृत्व के खिलाफ हैं. उनमें से कुछ ने मुझसे बातचीत भी की और दिल्ली जाने का कारण बताया. आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, हम उसका पालन करेंगे.

