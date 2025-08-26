Delhi NCR

पूरा मामला फर्जी है, जिस समय का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे : AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़

Delhi : आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड को लेकर भाजपा पर कड़े हमले किए। उन्होंने कहा कि ‘नकली डिग्री वालों’ ने नकली केस में सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड करवाई है। यह रेड मोदी जी की फर्जी डिग्री पर हो रही चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए की गई है, जिस समय के केस का हवाला दिया जा रहा है, उस समय तो सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। इसलिए ईडी और सीबीआई को फर्ज़ी डिग्री वालों के चंगुल से बाहर निकलकर देश को लूटने वाले असली चोरों को पकड़ना होगा। 2025 के भारत को पॉजिटिव राजनीति की ज़रूरत है। आज दुनिया तरक्की कर रही है और हम अभी भी शिक्षा-स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

मंगलवार को ‘‘आप’’ मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि “नकली डिग्री वालों” ने एक नकली केस में सौरभ भारद्वाज के ऊपर ईडी रेड करवाई है। मुद्दा सिर्फ इतना था कि सोमवार को पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहता था कि उन्होंने कोर्ट में अपनी डिग्री दिखाने से मना क्यों कर दिया? इस खबर को दबाने के लिए आज फिर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया और “आप” के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के घर पर रेड डाली गई। शायद मोदी जी की डिग्री नकली है। इसलिए ऐसे बेतुके आरोप लगाए गए हैं, जो ना जनता के सामने टिकेंगे और कोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे।

सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि नकली डिग्री वाले कह रहे हैं कि 2016, 2018-19 और 2021 में 31 अस्पतालों को दी गई मंजूरी में अनियमितताएं हैं। ये लोग एफआईआर तो दर्ज करते नहीं, प्रेस रिलीज के जरिए आरोप लगाते हैं। लेकिन ये कितने बेतुके आरोप हैं, क्योंकि मंजूरी तो सिर्फ मंत्री दे सकता है और सौरभ भारद्वाज 2023 में स्वास्थ्य मंत्री बने। उनसे पहले सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, जिन्हें तीन साल तक जेल में रखकर प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार को तंग किया गया, उनका नाम खराब किया गया और नतीजा यह निकला कि सीबीआई अब उनके मामलों में एक-एक करके क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही है।

प्रियंका कक्कड़ ने सवाल किया कि क्या देश की जनता टैक्स इसलिए देती है कि ईडी और सीबीआई झूठे केस डालें? इन एजेंसियों का काम काला धन वापस लाना था, मेहुल भाई चोकसी जैसे भगोड़ों को पकड़ना था। लेकिन इनका ध्यान सिर्फ “आप” नेताओं पर केस डालने और उनकी आवाज दबाने पर है। भाजपा और प्रधानमंत्री को अब तक समझ लेना चाहिए था कि “आप” डरने वाली नहीं है। ईडी और सीबीआई कब तक भाजपा के इशारे पर अपना नाम खराब करती रहेंगी? सुप्रीम कोर्ट तक ने इन्हें “क्रूक” और “बंद पिंजरे का तोता” कहा है। इन एजेंसियों को इस “नकली डिग्री वाली” सरकार के चंगुल से निकलना होगा।

राजनीति और खरीद-फरोख्त

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि “आप” गर्व के साथ कहती है कि हम इकलौती पार्टी हैं, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ऐसा काम किया कि भाजपा की नींद उड़ गई। भाजपा को सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की राजनीति और खरीद-फरोख्त आती है। दिल्ली में सात महीनों में भाजपा ने ऐसी दुर्दशा कर दी है कि छह-छह घंटे के पावर कट हो रहे हैं, हर जगह जलभराव है, एम्स जैसे संस्थान में पानी भर गया। भाजपा के बड़े नेता तक मानने लगे हैं कि उनके राज में स्वास्थ्य और शिक्षा आम जनता की पहुंच से बाहर हो गए हैं।

प्रियंका कक्कड़ ने बताया कि अरविंद केजरीवाल बार-बार कहते हैं कि मिडिल क्लास एक अस्पताल के बिल की वजह से गरीबी की कगार पर पहुंच जाता है। हम इस व्यवस्था को ठीक कर रहे थे और किया भी। भाजपा भी अपने राज्यों में यह काम करके दिखाए। हमारे ऊपर रेड डालने की बजाय असली चोरों को पकड़े, जिनके लिए जनता के टैक्स से ईडी-सीबीआई को सैलरी दी जाती है। कोर्ट में बार-बार ईडी-सीबीआई की किरकिरी होती है, शर्म नहीं आती?

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि “आप” इन बेतुके आरोपों और भाजपा की बदले की राजनीति से बिल्कुल नहीं डरेगी। थोड़ा ध्यान दिल्ली और देश की गवर्नेंस पर दीजिए। दुनिया तरक्की कर रही है और हम अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं।

