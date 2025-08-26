Uncategorized

ED की छापेमारी या सियासी बदला? सौरभ भारद्वाज पर लगे इल्जामों का सच

Amzad Khan26 August 2025 - 12:03 PM
3 minutes read
Saurabh Bhardwaj ED Raid
ED रेड पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का सियासी बदले का आरोप

Saurabh Bhardwaj ED Raid : दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तूफ़ान खड़ा कर दिया गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर Enforcement Directorate (ED) ने छापा मारा है. आरोप लगाया जा रहा है कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार की 24 अस्पताल परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ. दावा है कि काम आधा ही हुआ लेकिन 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं.

लेकिन सच यह है कि उस समय सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे ही नहीं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब किसी व्यक्ति का उस समय से कोई संबंध ही नहीं, तो उस पर इस तरह के गंभीर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और बदले की कार्रवाई बताया है.

AAP नेताओं की प्रतिक्रियाएं

आतिशी ने एक्स पर लिखा:
“जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे. यानी पूरा केस ही झूठा है. यह सिर्फ मोदी जी की डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने का तरीका है.”

मनीष सिसोदिया ने कहा:
“यह रेड केवल ध्यान भटकाने के लिए डाली गई है. सौरभ जी का इस समय से कोई संबंध ही नहीं है. पूरा केस झूठा और आधारहीन है.”

संजय सिंह ने भी निशाना साधा:
“AAP नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है. यह मामला पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद है.”

भगवंत मान (मुख्यमंत्री, पंजाब) ने एक्स पर लिखा:
“आज सौरभ भारद्वाज पर छापा मारा गया, क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है. यह छापा केवल इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए मारा गया है. सतेंद्र जैन जी को भी एक झूठे मामले में तीन साल तक जेल में रखा गया था, और बाद में सीबीआई और ईडी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी. इससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले फर्जी और झूठे हैं.”

राजनीति का सच और आम आदमी का भरोसा

सवाल यह है कि जब-जब केंद्र सरकार पर सवाल उठते हैं, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी क्यों होती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या राजनीति का खेल? जनता भी अब समझने लगी है कि जब मुद्दा बदलना हो तो विपक्षी नेताओं पर रेड कर दी जाती है. AAP नेताओं के खिलाफ पहले भी कई मामले गढ़े गए. सतेंद्र जैन को तीन साल जेल में रखकर आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी. इसका साफ मतलब है कि सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है.

सौरभ भारद्वाज पर आरोप या सियासी साज़िश?

आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति से प्रेरित है. जिस समय की परियोजनाओं का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे ही नहीं. सौरभ भारद्वाज और AAP नेताओं पर दर्ज केस सिर्फ़ झूठ और राजनीतिक बदले की रणनीति हैं. जनता देख रही है और समझ रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन ध्यान भटका रहा है. आम आदमी पार्टी का विश्वास और सौरभ भारद्वाज की ईमानदार छवि ही आखिरकार सच्चाई की जीत दिलाएगी.

हर खबर सबसे पहले, हर पल की अपडेट – जुड़े रहें हिन्दी ख़बर के साथ

Amzad Khan26 August 2025 - 12:03 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of आनंदपुर साहिब में बड़ा ऐलान, गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश पर्व पर बनेगी करोड़ों की भव्य हेरिटेज स्ट्रीट

आनंदपुर साहिब में बड़ा ऐलान, गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश पर्व पर बनेगी करोड़ों की भव्य हेरिटेज स्ट्रीट

25 August 2025 - 10:59 AM
Photo of ‘डॉग लवर्स 25,000 और NGO जमा करें 2 लाख रुपये, अगर…’, याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा

‘डॉग लवर्स 25,000 और NGO जमा करें 2 लाख रुपये, अगर…’, याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा

22 August 2025 - 3:19 PM
Photo of ‘इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा’, अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला

‘इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा’, अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला

13 August 2025 - 4:33 PM
Photo of सबसे कम उम्र में दी थी शहादत, जानें क्या है देवरिया के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की कहानी?

सबसे कम उम्र में दी थी शहादत, जानें क्या है देवरिया के शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की कहानी?

12 August 2025 - 3:31 PM
Photo of हिमाचल में BJP का विरोध! मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाए गए

हिमाचल में BJP का विरोध! मंत्री जगत सिंह नेगी को काले झंडे दिखाए गए

25 July 2025 - 6:40 PM
Photo of उत्तर प्रदेश के 150 से अधिक स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी ATS

उत्तर प्रदेश के 150 से अधिक स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी ATS

23 July 2025 - 5:05 PM
Photo of गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल : सरकार की तानाशाही के खिलाफ उठाएंगे आवाज

गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल : सरकार की तानाशाही के खिलाफ उठाएंगे आवाज

22 July 2025 - 6:55 PM
Photo of देश ही नहीं दुनिया का पेट भर सकता है उत्तर प्रदेश : CM योगी

देश ही नहीं दुनिया का पेट भर सकता है उत्तर प्रदेश : CM योगी

22 July 2025 - 5:06 PM
Photo of चौथे टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका! दो अहम खिलाड़ी टीम से बाहर

चौथे टेस्ट से पहले भारत को लगा बड़ा झटका! दो अहम खिलाड़ी टीम से बाहर

21 July 2025 - 5:14 PM
Photo of SDM को फोन पर धमकी: ‘सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा’ – बांदा में बीजेपी विधायक का बुलडोजर पर बवाल!

SDM को फोन पर धमकी: ‘सुधर जाओ नहीं तो सुधार दूंगा’ – बांदा में बीजेपी विधायक का बुलडोजर पर बवाल!

14 July 2025 - 8:21 PM
Back to top button