Saurabh Bhardwaj ED Raid : दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तूफ़ान खड़ा कर दिया गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर Enforcement Directorate (ED) ने छापा मारा है. आरोप लगाया जा रहा है कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार की 24 अस्पताल परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ. दावा है कि काम आधा ही हुआ लेकिन 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं.

लेकिन सच यह है कि उस समय सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे ही नहीं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब किसी व्यक्ति का उस समय से कोई संबंध ही नहीं, तो उस पर इस तरह के गंभीर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और बदले की कार्रवाई बताया है.

AAP नेताओं की प्रतिक्रियाएं

आतिशी ने एक्स पर लिखा:

“जिस समय का केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे. यानी पूरा केस ही झूठा है. यह सिर्फ मोदी जी की डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने का तरीका है.”

Delhi LoP and AAP leader Atishi says, "… An RTI activist got an order from the CIC that the Delhi University must show PM Modi's degree. Instead of showing the degree, the university went to the High Court…

मनीष सिसोदिया ने कहा:

“यह रेड केवल ध्यान भटकाने के लिए डाली गई है. सौरभ जी का इस समय से कोई संबंध ही नहीं है. पूरा केस झूठा और आधारहीन है.”

AAP नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी पर AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, "सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी के पीछे एकमात्र कारण यह है कि कल प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है। देश…

संजय सिंह ने भी निशाना साधा:

“AAP नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है. यह मामला पूरी तरह फर्जी और बेबुनियाद है.”

भगवंत मान (मुख्यमंत्री, पंजाब) ने एक्स पर लिखा:

“आज सौरभ भारद्वाज पर छापा मारा गया, क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा चल रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है. यह छापा केवल इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए मारा गया है. सतेंद्र जैन जी को भी एक झूठे मामले में तीन साल तक जेल में रखा गया था, और बाद में सीबीआई और ईडी ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी. इससे यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामले फर्जी और झूठे हैं.”

ਅੱਜ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ CBI ਤੇ ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ…

राजनीति का सच और आम आदमी का भरोसा

सवाल यह है कि जब-जब केंद्र सरकार पर सवाल उठते हैं, उसी वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी क्यों होती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या राजनीति का खेल? जनता भी अब समझने लगी है कि जब मुद्दा बदलना हो तो विपक्षी नेताओं पर रेड कर दी जाती है. AAP नेताओं के खिलाफ पहले भी कई मामले गढ़े गए. सतेंद्र जैन को तीन साल जेल में रखकर आखिरकार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ी. इसका साफ मतलब है कि सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है.

सौरभ भारद्वाज पर आरोप या सियासी साज़िश?

आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीति से प्रेरित है. जिस समय की परियोजनाओं का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री थे ही नहीं. सौरभ भारद्वाज और AAP नेताओं पर दर्ज केस सिर्फ़ झूठ और राजनीतिक बदले की रणनीति हैं. जनता देख रही है और समझ रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन ध्यान भटका रहा है. आम आदमी पार्टी का विश्वास और सौरभ भारद्वाज की ईमानदार छवि ही आखिरकार सच्चाई की जीत दिलाएगी.