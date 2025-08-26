Saurabh Bharadwaj ED Raid : आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड को लेकर भाजपा और मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया. ‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले को फर्जी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया.

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है. मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है. जिस तरह “आप” को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया. “आप” को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की ग़लत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज “आप” की है. मोदी सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है. ये कभी नहीं होगा. “आप” बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं. हम हमेशा की तरह देश हित में ग़लत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे.

मोदी डिग्री विवाद छुपाने के लिए सौरभ भारद्वाज पर ईडी रेड

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर कहा कि मंगलवार को सौरभ भारद्वाज पर रेड की गई, क्योंकि सोमवार से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है. ये रेड उस से ध्यान भटकाने के लिए की गई है. सत्येंद्र जैन जी को भी तीन साल जेल में रखा और बाद में सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की. इस से साफ़ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किया गए सारे केस फर्ज़ी और झूठे है.

मोदी डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश

‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि 25 अगस्त से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर चर्चा चल रही थी और जब यह “सच” सामने आया, तो भाजपा ने इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड कराई. सिसोदिया ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा मानती है कि मोदी ने अपनी डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला या भाजपा ने खुद देश को अंधेरे में रखा?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का एकमात्र तरीका है कि जब कोई बड़ा मुद्दा उठता है, तो ईडी या सीबीआई के जरिए किसी के घर रेड कराकर खबर बदल दी जाए. सौरभ भारद्वाज पर रेड को उन्होंने पूरी तरह से फर्जी करार दिया, क्योंकि जिस समय के मामले (2018-19 में दिल्ली के 24 अस्पताल निर्माण परियोजनाओं) का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे. सिसोदिया ने कहा कि गैर-मंत्री पर रेड डालना हास्यास्पद है और यह केवल मोदी की डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने की साजिश है.

मोदी की डिग्री और सौरभ पर केस दोनों फर्जी

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि न तो फर्जी डिग्री चलेगी, न ही फर्जी केस. जनता की अदालत में डिग्री के फर्जी होने का खुलासा हो चुका है और अदालतों में “आप” नेताओं पर लगाए गए केसों के फर्जी होने का खुलासा हो रहा है. सत्येंद्र जैन के मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनका केस फर्जी साबित हुआ और बाकी केस भी फर्जी साबित होंगे.

मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि सोमवार को पूरे देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया. जब डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने के लिए आज सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड कराई जा रही है. सवाल साफ था कि क्या मोदी जी की डिग्री फ़र्ज़ी है? लेकिन उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी. इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाल दी गई. जिस दौर का ये केस बताया जा रहा है, उस समय सौरभ मंत्री थे ही नहीं. इसका सीधा मतलब है कि जैसे इनकी डिग्री फ़र्ज़ी है वैसे ही केस भी फ़र्ज़ी हैं. याद कीजिए सत्येंद्र जैन को. तीन साल जेल में रखा गया, सीबीआई और ईडी ने दिन-रात खंगाला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला. सच्चाई ये है कि ये सारे केस फ़र्ज़ी हैं. असली लड़ाई सच्चाई की नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की है.

संजय सिंह: AAP नेताओं पर झूठे केस दबाने के लिए

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज पर बनाया गया मामला पूरी तरह से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है. जिस मामले में छापेमारी हुई है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, फिर भी उन पर झूठा केस बनाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन का उदाहरण देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को तीन साल तक जेल में रखने के बाद सीबीआई ने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार की नीति बन गई है कि “आप” नेताओं पर झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल में डाला जाए, ताकि उन्हें दबाया और झुकाया जा सके.

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि सौरभ भारद्वाज के घर पर अचानक 26 अगस्त को ही ईडी की छापेमारी क्यों हुई? ऐसा इसलिए, क्योंकि इसका मकसद देश में चल रही “मोदी जी की फर्जी डिग्री” की चर्चा को दबाना है. भाजपा मुद्दा बदलने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करती है. “आप” नेताओं की ईमानदारी और सच्चाई को पूरा देश जानता है और झूठे मुकदमों से न तो उन्हें परेशान किया जा सकता है, न झुकाया जा सकता है, न ही रोका जा सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे मोदी, अमित शाह या भाजपा कितनी भी कोशिश कर लें, वे कामयाब नहीं होंगे.

अनुराग ढांडा: सौरभ पर ईडी रेड फर्जी, मोदी डिग्री विवाद छुपाने को

“आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि यह छापेमारी पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद केस पर आधारित है और इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर देशभर में चल रही चर्चा को दबाना है. सोमवार से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री फर्जी होने की बहस चल रही है और इसे छुपाने व ध्यान भटकाने के लिए ही सौरभ भारद्वाज पर यह रेड कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस काल का जिक्र ईडी कर रही है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे. सौरभ ने खुद प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने इस अवधि पर आरोप लगाया, लेकिन मैं उस समय मंत्री नहीं था. इससे साबित होता है कि पूरा केस फर्जी है.

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा ने सत्येंद्र जैन को भी 3 साल तक जेल में रखा, लेकिन एजेंसी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. मामला बंद कर दीजिए. मतलब वह केस पूरी तरह से फर्जी था. उसी तरह यह केस भी पूरी तरह से फर्जी है. सिर्फ और सिर्फ फर्जी केस बनाकर रेड की जा रही है, ताकि मोदी जी की डिग्री पर जो पूरे देश में चर्चा चल रही है, वह दब जाए. सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए सोमवार से अमित शाह ने बयान देकर खबरें बनाईं और आज यह रेड डालकर खबरें बनाई जा रही है. आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं को अभी तक जेल भेजा गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया जा सका. सारे केस फर्जी हैं.

