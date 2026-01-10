Delhi NCR

Delhi News : दिल्ली विधायक आतिशी के Video के साथ छेड़छाड़, जालंधर पुलिस ने दर्ज की FIR

Karan Panchal10 January 2026 - 12:13 PM
1 minute read
Delhi News
Delhi News : दिल्ली विधायक आतिशी के Video के साथ छेड़छाड़, जालंधर पुलिस ने दर्ज की FIR

Delhi News : दिल्ली विधानसभा की विधायक एवं विपक्ष की नेता आतिशी के वीडियो को तकनीक के द्वारा तोड़-मरोड़ कर अपलोड और प्रसारित करने के संबंध में जालंधर पुलिस कमिश्नरेट में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट से लिए गए ऑडियो की फोरेंसिक जांच से पता चलता है कि आतिशी द्वारा “गुरु” शब्द बोला ही नहीं गया।

जालंधर पुलिस कमिश्नरेट के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इकबाल सिंह की शिकायत पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता एवं विधायक आतिशी के एक वीडियो को तोड़-मरोड़ कर तथा तकनीकी रूप से बदलकर गलत ढंग से अपलोड एवं प्रसारित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां

उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को गुरुओं के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणियां करते हुए दिखाते हुए भड़काऊ सुर्खियों के साथ एक छोटी वीडियो क्लिप वाली कई पोस्टें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपलोड/प्रसारित की गई हैं।

वीडियो क्लिप की जांच

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस वीडियो क्लिप की वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई है और आतिशी की ऑडियो वाली यह वीडियो क्लिप कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर फोरेंसिक जांच हेतु निदेशक, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पंजाब, एसएएस नगर को भेजी गई थी।

तोड़-मरोड़ कर किया गया अपलोड

उल्लेखनीय है कि इस वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट दिनांक 09-01-2026 के अनुसार यह सामने आया है कि आतिशी ने अपनी ऑडियो में कहीं भी “गुरु” शब्द नहीं बोला, जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे वीडियो क्लिपों में दिखाया जा रहा है। वास्तव में इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके इसे तकनीक के द्वारा तोड़-मरोड़ कर अपलोड किया गया है, जिसमें ऐसे कुछ शब्द शामिल किए गए हैं जो आतिशी द्वारा बोले ही नहीं गए।

ये भी पढ़ें- पंजाब कैबिनेट ने लहरागागा में मेडिकल कॉलेज और डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति को दी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal10 January 2026 - 12:13 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of फॉरेंसिक जांच से भाजपा एक्सपोज, आतिशी पर लगाया आरोप निकला फर्जी- सौरभ भारद्वाज

फॉरेंसिक जांच से भाजपा एक्सपोज, आतिशी पर लगाया आरोप निकला फर्जी- सौरभ भारद्वाज

10 January 2026 - 8:14 AM
Photo of AAP पार्टी का विधानसभा से MCD तक विरोध तेज, कपिल मिश्रा पर फर्जी वीडियो का आरोप

AAP पार्टी का विधानसभा से MCD तक विरोध तेज, कपिल मिश्रा पर फर्जी वीडियो का आरोप

9 January 2026 - 7:41 PM
Photo of ED रेड पर ममता बनर्जी बनाम केंद्र, दिल्ली से कोलकाता तक सियासी संग्राम

ED रेड पर ममता बनर्जी बनाम केंद्र, दिल्ली से कोलकाता तक सियासी संग्राम

9 January 2026 - 2:01 PM
Photo of दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश, बढ़ सकती है परेशानी

दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड के बीच बारिश, बढ़ सकती है परेशानी

9 January 2026 - 8:40 AM
Photo of मस्जिद कार्रवाई और वोट ड्राफ्ट पर एसटी हसन ने जताई कड़ी नाराजगी, जानें क्या कहा

मस्जिद कार्रवाई और वोट ड्राफ्ट पर एसटी हसन ने जताई कड़ी नाराजगी, जानें क्या कहा

8 January 2026 - 12:14 PM
Photo of दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, SIR से पहले 20 बांग्लादेशियों को पकड़ा

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, SIR से पहले 20 बांग्लादेशियों को पकड़ा

8 January 2026 - 11:50 AM
Photo of School Closed : ठंड और कोहरे का कहर, 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

School Closed : ठंड और कोहरे का कहर, 10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

7 January 2026 - 3:14 PM
Photo of तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा, पुलिस पर पथराव, 10 लोग हिरासत में

तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा, पुलिस पर पथराव, 10 लोग हिरासत में

7 January 2026 - 1:46 PM
Photo of दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग, पति-पत्नी और मासूम बच्ची की जली हालत में मिली लाशें

दिल्ली मेट्रो स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग, पति-पत्नी और मासूम बच्ची की जली हालत में मिली लाशें

6 January 2026 - 2:19 PM
Photo of JNU में छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की, उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन

JNU में छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की, उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में प्रदर्शन

6 January 2026 - 11:08 AM
Back to top button