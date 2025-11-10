Delhi NCRमौसम

दिल्ली में सर्द हवाओं का असर बढ़ा, दिन में हल्की धूप तो रात में ठिठुरन, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

Ajay Yadav10 November 2025 - 8:10 AM
2 minutes read
Delhi Weather Update :
दिल्ली में सर्द हवाओं का असर बढ़ा, दिन में हल्की धूप तो रात में ठिठुरन, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

  • दिल्ली में बढ़ी ठंड, हवा में लौटी ठिठुरन
  • अगले पांच दिन साफ आसमान, हल्की धूप रहेगी
  • रात में गिरेगा तापमान, सर्दी होगी तेज
  • AQI 361, दिल्ली की हवा बहुत खराब श्रेणी में
  • फिलहाल प्रदूषण से राहत के आसार नहीं

Delhi Weather Update : दिल्ली में नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम बदलने लगा है. सुबह-शाम ठंड अब महसूस होने लगी है और हवा में हल्की ठिठुरन लौट आई है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी.

हवा की गति में भी हल्का बढ़ाव होगा, जिससे रातें और ठंडी महसूस होंगी. आज (10 नवंबर) दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है.

दिल्ली में अगले पांच दिन साफ आसमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले पांच दिनों तक आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप खिली रहेगी. रविवार (9 नवंबर) को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 11 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 से 18.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हालांकि, रात के समय चलने वाली ठंडी हवाओं से हल्की सर्दी महसूस होगी. वही मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह और शाम के समय हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट बनी रह सकती है.

दिल्ली में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की दस्तक

दिल्ली में शाम और रात को 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है. कई इलाकों में तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. जिससे सर्दी की दस्तक साफ महसूस हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का तापमान 13 से 14 डिग्री तक गिर सकता है. इसलिए सुबह या शाम बाहर निकलते समय हल्की जैकेट या स्वेटर की जरूरत अब पड़ने लगेगी.

AQI बहुत खराब श्रेणी में

मौसम में ठंडक के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ गया है. प्रदूषण नियंत्रण विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 361 दर्ज किया गया है, जो “बहुत खराब श्रेणी” में आता है. आज (10 नवंबर) सुबह यह स्तर 370 तक पहुंच गया, जिससे साफ है कि राजधानी की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है.

दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत

मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी दिल्लीवालों को साफ हवा नहीं मिलेगी. आने वाले कुछ दिनों में हवा की दिशा और गति में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, इसलिए AQI “बहुत खराब” से “खराब” श्रेणी में ही बना रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं है. आने वाले दिनों में हवा की दिशा और गति में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, इसलिए AQI “बहुत खराब” से “खराब” श्रेणी के बीच ही बना रहेगा.

