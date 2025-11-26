Delhi NCR

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी, प्राइवेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम

Karan Panchal26 November 2025 - 3:14 PM
1 minute read
Delhi Pollution
Delhi Pollution : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने सभी सरकारी एंव निजी कम्पनियों में 50% कर्मचारियों को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) के आदेश दिए हैं।

दिल्ली का AQI लेवल हाई

बीते कई दिनों से दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर है। जिस कारण वाहनों से होने वाले, व फैक्ट्रीयों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण को कम करने के लिए दफ्तरों में उपस्थिति घटाना जरूरी माना गया है। यह निर्णय GRAP स्टेज-3 के तहत लिया गया है, ताकी वायु प्रदुषण को कंट्रोल कर सकें।

निर्देश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने यह भी बताया है की पर्यावरण संरक्षण के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।

सरकारी एंव निजी दफ्तरों के लिए निर्देश

सरकारी एंव निजी दफ्तरों में निर्देश के अनुसार सभी विभागाध्यक्ष और सचिव नियमित रूप से दफ्तर आएंगे, वहीं दफ्तर में 50% स्टाफ मौजूद रहेगा।

आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छुट

बता दें की अस्पताल, फायर सर्विस, एंव अन्य सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, समेत आवश्यक सेवाओं को छुट दी गई है।

ये भी पढ़ें- कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

