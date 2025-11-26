Delhi NCR

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

Karan Panchal26 November 2025 - 2:00 PM
Kamla Pasand
कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, डायरी में प्यार और भरोसा

Kamla Pasand : कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया (40) ने आत्महत्या कर ली है। उनका शव दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मिला। पुलिस के अनुसार, दीप्ती का शव चुन्नी से पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने दीप्ति के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है।

दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने दो शादियां की हैं। दूसरी पत्नी साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। दीप्ति के परिजन ने खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

लड़ाई-झगड़े का जिक्र

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके से पुलिस को दीप्ति की डायरी हाथ लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस नोट में दीप्ति ने किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया है। लेकिन इसमें उसने पति से लड़ाई-झगड़े का जिक्र किया है।

ससुराल वालों पर आरोप

वहीं बात की जाए दीप्ति के मायके वालों की तो उन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाए हैं। दीप्ति के परिवार वालों ने लिखित में कमल किशोर के परिवार के खिलाफ शिकायत दी है जिसके बाद मामले में गहनता से जांच तेज हो गई है।

दीप्ति ने प्यार और भरोसे पर लिखा-

दीप्ति ने डायरी में लिखा कि अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक, दीप्ति और उनके पति अलग-अलग घरों में रहते थे।

Karan Panchal26 November 2025 - 2:00 PM
