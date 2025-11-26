Babari Masjid Dispute : पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए, जिसपर लिखा गया है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TMC विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया जा रहा है। यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में होना है। जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

PM मोदी ने किया ध्वजारोहण

TMC विधायक का बयान तब चर्चा में आया जब अयोध्या में PM मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करते ही मंदिर अब पूर्ण हो गया है। बता दें कि 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। TMC विधायक का कहना है कि इसी मौके पर यह आयोजन किया जाएगा।

TMC विधायक को उमा भारती का करारा जवाब

TMC विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को कहा कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। तीन साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। TMC विधायक के इस बयान पर BJP नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी प्रखर हिंदूवादी नेत्री उमा भारती ने करारा जवाब देते हुए कहा कि इबादत के नाम पर बनी मस्जिद का हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटे भी गायब हो गई थीं।

इलाके के लोगों ने क्या कहा-

इस मामले पर मीडिया ने लोगों से बात की तो एक शख्स ने कहा, हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद के नींव रखने का ऐलान किया है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। यह मस्जिद इसलिए बनवाई जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ी देखे कि बाबरी मस्जिद कैसी थी। एक अन्य शख्स ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी इसलिए हम उसे बनवाएंगे। हुमायूं कबीर सही काम कर रहे हैं।

गिरिराज सिंह ने TMC को आड़े हाथों लिया

बता दें कि भाजपा ने इसकी कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि TMC पश्चिम बंगाल में मस्जिद नहीं, बल्कि बांग्लादेश की आधारशिला रख रही है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के समर्थन पर टिकी है। जिस तरह TMC हिंदुओं की लाशों पर राजनीति कर रही है, वह लंबे समय तक नहीं चलेगा।

ये भी पढ़ें- 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी : नायकों की वीरता और केस की पूरी कहानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप