नई दिल्ली: मनोरंजन की दुनिया में चाहत रखने वाले दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। भारतीय वेब‑सीरीज़ का पॉपुलर थ्रिलर ‘दिल्ली क्राइम’ अपने तीसरे सीज़न के साथ वापसी कर रहा है। ट्रेलर के जारी होते ही दर्शकों में उत्सुकता की लहर दौड़ गई है। इस बार कहानी का केंद्र बिंदु है “ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल” जिसे डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी के किरदार में लौट रही शेफाली शाह उजागर करती नजर आएंगी।

ट्रेलर में खास बातें

ट्रेलर की शुरुआत ही दर्शकों को सीधे मामले के गंभीर पहलू से रूबरू कराती है। एक ट्रक से 30 लड़कियों को बरामद किया जाता है, जो तस्करों के जाल में फंसी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहानी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रकाश डालती है।

इस सीज़न में Huma Qureshi मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में नजर आएंगी, जो इस तस्करी नेटवर्क की मुखिया हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि वर्तिका चतुर्वेदी की जंग इस बार अधिक चुनौतीपूर्ण, खतरनाक और संवेदनशील मुद्दों से जुड़ी हुई है।

सामाजिक और संवेदनशील मुद्दा

‘दिल्ली क्राइम’ का यह सीजन केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर प्रकाश डालता है। यह सीजन दर्शकों को इस गंभीर विषय की गंभीरता और जटिलता से परिचित कराएगा।

रिलीज़ और प्लेटफ़ॉर्म

सीज़न 3, 13 नवंबर 2025 को Netflix पर रिलीज़ किया जाएगा, जो लगभग 2 मिनट 30 सेकंड लंबा है । बता दें कि ट्रेलर के रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। पिछले सीज़न की तरह यह भी रियल‑लाइफ इन्वेस्टिगेशन‑थ्रिलर शैली में है। शो ने पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बनाई है। यह पहला भारतीय शो था जिसने इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड (Best Drama Series) जीता था।

