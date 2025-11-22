बड़ी ख़बर

दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा: आतंकियों ने 6.5 लाख में खरीदी थी AK-47, तुर्की-अफगानिस्तान कनेक्शन भी सामने आया

Shanti Kumari22 November 2025 - 7:55 AM
2 minutes read
Delhi Car Blast

नई दिल्ली: दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। NIA की ताज़ा पड़ताल में पता चला है कि इस हमले से जुड़े मुख्य आरोपियों ने न सिर्फ हथियार व विस्फोटक बनने की ट्रेनिंग ली थी, बल्कि तुर्की के जरिए अफगानिस्तान पहुंचने की भी कोशिश की थी।

AK-47 की खरीद और हैंडलर्सका नेटवर्क

जांच एजेंसियों ने पाया कि आरोपी मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपये में एक AK-47 खरीदी थी। यह हथियार बाद में आदिल के लॉकर से बरामद हुआ।
मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था वहीं उमर के पीछे हाशिम काम कर रहा था। दोनों ही एक बड़े ऑपरेटर इब्राहिम के निर्देश पर एक्टिव थे।

तुर्की के रास्ते अफगानिस्तान भेजने की कोशिश

रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में ओकासा के निर्देश पर मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर तुर्की गए थे। वहां उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलना था जो आतंकियों को अफगानिस्तान भेजता था।
लेकिन लगभग 5-6 दिन बाद उस एजेंट ने इनकार कर दिया, यह कहकर कि वह उन्हें अफगानिस्तान नहीं भेज सकता।
ओकासा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़ा है, और उससे संपर्क टेलीग्राम आईडी के जरिए किया गया था।

उमर को बम बनाने में थी गहरी दिलचस्पी

डॉ. उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और साहित्य पढ़ता था

  • विस्फोटक सामग्री वह नूंह से खरीदता था
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फरीदाबाद के भागीरथ पैलेस और NIT बाजार से लाता था

उमर ने रसायन सुरक्षित रखने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था और इसी के अंदर वह केमिकल बम तैयार कर रहा था। प्लान था कि विस्फोटकों का स्टॉक तैयार कर कई जगहों पर एक साथ धमाके किए जाएं।

पैसों को लेकर मारपीट और इको कार सौंपना

जानकारी के अनुसार, यूनिवर्सिटी परिसर में उमर और मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर जोरदार झगड़ा हुआ था, जिसे कई छात्रों ने अपनी आंखों से देखा।
इस विवाद के बाद उमर ने अपनी लाल रंग की इको कार—जिसमें विस्फोटक भी थे—मुजम्मिल को दे दी थी।

10 नवंबर 2025: जब दिल्ली दहल उठी

गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर कार में ब्लास्ट हुआ था। यह हमले को फिदायीन डॉ. उमर ने अंजाम दिया था।
धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

NIA की जांच में खुलासा हुआ कि हमले के पीछे डॉक्टरों का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जो लंबे समय से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था।

