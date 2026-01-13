Today Weather : आज (13 जनवरी) दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लोहड़ी के दिन सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि गुरुग्राम के कुछ इलाकों में तापमान 0.6 डिग्री से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। भारत मौसम विभाग के अनुसार, सफदरजंग और लोधी रोड क्षेत्र में भी तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरा।

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सर्दी का कहर जारी है, जिसमें 11 जनवरी को आयानगर इलाके में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 12 जनवरी को तापमान 3 से 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रह सकता है। हालांकि, 15 जनवरी से तापमान में थोड़ा सुधार होने की संभावना है, और न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री तक पहुंच सकता है।

पंजाब, हरियाणा में भी ठंड का कहर

पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर गंभीर रूप से देखा जा रहा है। गुरुग्राम शहर में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से 90 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। गुरुग्राम के ग्रामीण इलाकों में तो पाला गिरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण फसलों और सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के मौसम विभाग ने इस शीतलहर और घने कोहरे के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने भी पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसमें घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है।

फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री

राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में भी ठंड का असर बढ़ गया है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यहां पाला जमने से खेतों, पेड़ों और पानी की पाइपलाइन पर असर पड़ा। बर्फीली हवाओं और कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आई, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। रेल और सड़क परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं, और किसानों ने अपनी फसलों को पाले से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई। खासकर, सरसों, मिर्च, टमाटर और टिंडा जैसी फसलों को पाले से नुकसान का खतरा है।

इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी

भारत मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी शीतलहर और कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कोहरे के चलते जनजीवन में आई मुश्किलें

इस बर्फीली सर्दी और कोहरे के चलते जनजीवन में कई मुश्किलें आई हैं। खेतों में फसलें बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं, और लोग सर्दी से बचने के लिए सड़कों पर चलने में भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। रेलवे और हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।

इस कठोर सर्दी और ठंड के बीच, भारत मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। सभी को धूप में रहने, ऊनी कपड़े पहनने और घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही, वाहन चलाते वक्त कोहरे के कारण सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।

