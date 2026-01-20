UP Bagpat Accident : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल रोड पर घने कोहरे के कारण एक दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में दर्जनभर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बागपत जिले के दिल्ली-अक्षरधाम एक्सेस कंट्रोल एलिवेटेड हाईवे पर मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ. हसनपुर मसूरी- मविकला गांव के पास अचानक छाई घनी धुंध में करीब 20 वाहन एक-दूसरे से टकरा गए. इस हादसे में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. टक्कर इतनी तेज थी कि हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

कम दृश्यता में वाहन टकराए

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय दृश्यता बहुत कम थी और वाहन चालक आगे चल रहे वाहनों को देख नहीं पा रहे थे. इसी दौरान अचानक ब्रेक लगने और कम विजिबिलिटी के कारण पीछे से आ रहे वाहन एक-दूसरे से टकराते गए. हादसे में कार, पिकअप और अन्य निजी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

बागपत हादसे में एएसपी ने हालचाल लिया

हादसे की जानकारी मिलने पर एएसपी बागपत प्रवीण सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात चालू कराया. इसके बाद उन्होंने खेकड़ा सीएचसी में घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. हादसे में घायल सभी लोग निजी वाहन से दिल्ली जा रहे थे. घनी धुंध के कारण हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए. दो दिन पहले भी इसी हाईवे पर कोहरे के चलते हादसा हुआ था.

लगातार हो रहे सड़क हादसों ने केवल प्रशासन और वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है. पुलिस ने लोगों से कोहरे में सावधानी बरतने, वाहन को धीमे गति से चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की खास अपील की है.

