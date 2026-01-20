Delhi NCR

Delhi AIIMS की रिकॉर्ड तोड़ सफलता, 13 महीने में 1000 रोबोटिक सर्जरी

Karan Panchal20 January 2026 - 6:27 PM
Delhi AIIMS
Delhi AIIMS : नई दिल्ली (AIIMS) ने सर्जरी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली एम्स ने 13 महीने में 1000 रोबोटिक सर्जरी कर इतिहास रच दिया है। AIIMS के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसीप्लाइंस में ये सफल सर्जरी की गई हैं। AIIMS दिल्ली अब जनरल सर्जरी में रोबोटिक तकनीक अपनाने वाला देश के पहले सरकारी अस्पतालों में शामिल हो गया है।

ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज

AIIMS के सर्जरी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ने बताया कि, AIIMS का लक्ष्य सर्जरी करना ही नहीं, बल्कि इस तकनीक की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज करना है। AIIMS की यह पहल आने वाले समय में अस्पतालों के लिए मॉडल बनेगी और रोबोटिक सर्जरी को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।

सर्जरी को माना जाता था चुनौतीपूर्ण

AIIMS के सर्जिकल डिसिप्लिन विभाग प्रमुख डॉ. सुनील चैंबर ने बताया कि रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल कई तरह के ऑपरेशनों में किया है। उन्होंने बताया कि AIIMS में हमने पैंक्रियाटिक डुओडेनक्टॉमी और जीआई कैंसर सर्जरी, हेपेटो-बिलियरी, किडनी ट्रांसप्लांट और पैंक्रियास की सर्जरी की है। इन सभी सर्जरी को पहले बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता था, लेकिन रोबोटिक तकनीक से अब ये आसानी से हो रहा है।

डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान थ्री-डायमेंशनल

रोबोटिक सर्जरी की मदद से डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान थ्री-डायमेंशनल (3D) विजन, और बेहतर डेक्सटेरिटी मिलती है, जिससे मुश्किल सर्जरी भी ज्यादा आसान तरीके से की जा सकती है। अब तक देश में रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल मुख्य रूप से यूरोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और कैंसर के इलाज सर्जरी में होता रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जनरल सर्जरी के लिए इसका उपयोग बेहद सीमित था। वहीं AIIMS इस कमी को दूर कर रहा है।

रोबोटिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया

AIIMS ने सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब तक अधिकतर रोबोटिक सर्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही होती थी। यह देश का पहला सरकारी अस्पताल है जिसने सामान्य सर्जरी में रोबोटिक तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया है। इससे मरीजों को फायदा हुआ है। स्टोन की सर्जरी से लेकर हर्निया और पित्त की थेली निकालने की सर्जरी भी रोबोट की मदद से हुई है।

