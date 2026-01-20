Other Statesराष्ट्रीय

Earthquake : लेह में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Karan Panchal20 January 2026 - 4:49 PM
1 minute read
Earthquake : लद्दाख में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए है। लेह में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 रही। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि भूकंप सुबह 11:51 बजे आया। भूकंप का सेंटर कारगिल से 290 km उत्तर-पश्चिम में और 171 km की गहराई पर था।

कई इलाकों में लगे झटके

जानकारी के मुताबिक, लद्दाख के लेह, जम्मू-कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK), और भारत के उत्तर में पड़ोसी देशों समेत आस-पास के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। यहां तक की भूकंप के झटके सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान तक फैल गए।

171 किमी की गहराई पर आया भूकंप

NCS (National Centre for Seismology) के अनुसार, भूकंप सुबह 11:51 बजे IST पर लेह, लद्दाख में 171 किमी की गहराई पर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की गहराई सतह से 171 किमी नीचे, 36.71 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.32 डिग्री पूर्वी देशांतर थी।

सरकार ने जारी की एडवाइजरी

हालांकि किसी के जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे लेह, लद्दाख में स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। अधिकारियों ने लेह के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है।

