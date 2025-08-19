Delhi NCR

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

Avinay Mishra19 August 2025 - 7:22 PM
1 minute read

Delhi : देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी। मंगलवार को “आप” के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हरी झंडी मिलने के बाद वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह आरएसएस और संविधान के बीच की लड़ाई है। भाजपा का उम्मीदवार आरएसएस से आता है और विपक्षी दलों के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। वह आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब टीडीपी व आंध्र प्रदेश की अन्य पार्टियों को तय करना है कि वे जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करेंगी या नहीं।

संजय सिंह ने विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर स्पष्ट कहा कि जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी विपक्षी दलों के साझा प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है और हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे।

निष्पक्ष और सम्मानित जज रहे हैं

संजय सिंह ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संविधान के बीच की लड़ाई है। भाजपा का उम्मीदवार संघ की पृष्ठभूमि से आता है, जबकि विपक्षी दलों का उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी, का किसी भी राजनीतिक दल या विशेष विचारधारा से कोई संबंध नहीं रहा है। वे एक निष्पक्ष और सम्मानित जज रहे हैं। चूंकि वे आंध्र प्रदेश से हैं। लिहाजा अब यह तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और अन्य दलों पर निर्भर करता है कि वे उनका समर्थन करते हैं या नहीं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार के रूप में जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे।

