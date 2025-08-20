Delhi : भाजपा सरकार द्वारा की जा रही दिल्ली की जनता के हकों की चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान की शुरूआत की। प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने ‘‘आप’’ महिला विंग की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी के साथ पार्टी मुख्यालय से अभियान का आगाज किया। इस दौरान दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आईं महिलाओं ने 2500 रुपए, फ्री सिलेंडर, फ्री दवा और फ्री सुविधाओं की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराईं।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने पहले वोट चोरी, साड़ियां व पैसे बांट कर दिल्ली का चुनाव जीता और अब दिल्लीवालों के हकों की चोरी कर रही है। यही कारण है कि अभी तक न तो मोदी जी का महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा हुआ और ना ही किसी को मुफ्त सिलेंडर मिला। अब धीरे-धीरे सारी मुफ्त सुविधाओं की भी चोरी हो रही है।

“आप” मुख्यालय पर दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ‘चोरी की शिकायत दें’ केंद्र पर हम चोरी की शिकायतें ले रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार को छह महीने पूरे हो गए हैं। दिल्ली की महिलाओं में चर्चा जोरों पर है कि उनके साथ चोरी हुई है। पहली चोरी वोट की हुई है। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव असली मतदाताओं के वोट कटवा कर और नकली वोट बनवाकर जीता।

भाजपा ने महिलाओं को पहला 1100 रुपए महीने देने का वादा किया और दूसरा वादा 2500 रुपए महीने देने का किया। 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। साथ ही साड़ियां, पैसे, सोने की चेन, जूते और बेडशीट बांटकर वोटों की चोरी की।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने 2500 रुपए की चोरी की है। दिल्ली की महिलाएं बहुत परेशान हैं कि मोदी जी ने तो 2500 रुपए भेजे होंगे। क्योंकि मोदी जी ने तो वादा किया था कि 8 मार्च से महिलाओं को 2500 रुपए महीना मिलेगा। लेकिन अभी तक किसी महिला को 2500 रुपए नहीं मिले। इस तरह महिलाओं के 2500 रुपए की चोरी हो गए। महिलाएं 2500 रुपए चोरी की शिकायत दर्ज करा रही हैं।

उन्होंने कहा कि मुफ्त गैस सिलेंडर की चोरी हुई है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा। होली तो निकल गई, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। प्रधानमंत्री तो झूठ बोल ही नहीं सकते। उन्होंने जरूर फ्री सिलेंडर भेजा होगा, कहीं रास्ते में सिलेंडर चोरी हो गया है। महिलाएं फ्री सिलेंडर चोरी की शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। दिल्ली में मुफ्त दवाओं की चोरी हुई है। पहले मोहल्ला क्लीनिक और डिस्पेंसरी में मुफ्त दवा मिलती थी, अब वह भी बंद हो गई। दिल्ली में जो मुफ्त सुविधाएं थीं, वो धीरे-धीरे चोरी होती जा रही हैं।

सीएम पर हमले की घटना के चलते कार्यक्रम को सिर्फ सांकेतिक किया गया- सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज यह कार्यक्रम पूरी दिल्ली में होना था, लेकिन सुबह खबर आई कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर किसी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। आरोपी गुजरात के राजकोट का बताया जा रहा है। उसकी मां ने मीडिया को बताया कि वह कुत्ता प्रेमी है और दिल्ली में कुत्तों के लिए आए आदेश से नाराज था। वह गुजरात से दिल्ली आया था। इसलिए हमने आज यह कार्यक्रम सांकेतिक रूप से यहां किया। आने वाले दिनों में हम पूरी दिल्ली में चोरी की शिकायत दर्ज करने का कार्यक्रम करेंगे।

इस दौरान “आप” की दिल्ली महिला विंग की अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि दिल्ली के अलग- अलग इलाकों से आई महिलाएं अपनी शिकायत लिखित में दे रही हैं। महिलाओं की शिकायत जायज हैं। चार इंजन की भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए वादा किया था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट बैठक में 2500 रुपए देने की घोषणा कर देंगे और हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार बने हुए छह महीने हो गए, लेकिन अभी तक किसी महिला के खाते में 2500 रुपए नहीं आए। सभी महिलाएं परेशान हैं कि उनके पैसे कब आएंगे। भाजपा सरकार महिलाओं की 2500 रुपए भी खाकर हजम कर गई। जबकि सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए बजट भी बनाया था।

सारिका चौधरी ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा किया था। लेकिन होली पर फ्री सिलेंडर नहीं मिला। ये लोग महिलाओं का फ्री गैस सिलेंडर भी हजम कर गए। फ्री दवा देने की भी बात कही थी। सबसे ज्यादा महिलाएं सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में जाती थीं। लेकिन भाजपा ने अब मोहल्ला क्लीनिक और दवाएं भी चोरी कर लीं। इससे महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हो रही हैं।

सारिका चौधरी ने कहा कि भाजपा ने वोट की चोरी भी की। हर विधानसभाओं में 5-6 हजार वोट काटे गए। जहां कोई नहीं रह रहा है, वहां 10-12 फर्जी वोट बढ़ाए गए। कई जिंदा महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया या कहा गया कि महिलाएं वहां नहीं रह रही हैं। वो घर छोड़कर यूपी-बिहार, चली गईं, जबकि वो महिलाएं वहीं रह रही हैं। वोट चोरी की शिकायत भी बहुत सारी महिलाओं ने की है। चार इंजन की भाजपा सरकार ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। महिलाएं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए गुरुवार से सड़कों पर भी उतरेंगी।

