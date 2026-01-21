Uttar Pradeshराज्य

दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

Shanti Kumari21 January 2026 - 5:55 PM
2 minutes read
Varanasi News

Varanasi News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित दालमंडी क्षेत्र में बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी है, जिसका उद्देश्य इलाके का चौड़ीकरण करना है। मंगलवार को 6 भवनों को जमींदोज करने के बाद अब इस क्षेत्र में कुल 19 भवनों के ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें पुलिस, पीएसी, और आरआरएफ फोर्स की तैनाती की गई थी। जगह-जगह बैरिकेडिंग और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी, ताकि कोई भी जनसहभागिता न हो।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एडीसीपी सरवनण टी के अनुसार, इस ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हर जगह तैनात हैं, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, और लोगों को ध्वस्तीकरण वाले क्षेत्रों से दूर रखा जा रहा है।

दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट

दालमंडी क्षेत्र का चौड़ीकरण प्रोजेक्ट, जो 221 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होगा, सड़क को 650 मीटर से बढ़ाकर 17.4 मीटर तक चौड़ा करेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद, दालमंडी से काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। इसके अलावा गोदौलिया और मैदागिन मार्ग पर दबाव भी कम होगा, जिससे यातायात की स्थिति बेहतर हो सकेगी।

मस्जिदों को शिफ्ट करने की योजना

इस चौड़ीकरण परियोजना के तहत छह मस्जिदें भी जद में हैं, जिन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा मुस्लिम धर्मगुरुओं और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की जा रही है, ताकि सहमति बने तो मस्जिदों का शिफ्टिंग कार्य सुगमता से हो सके।

एक मॉडल सड़क की स्थापना

दालमंडी की नई सड़क को योगी सरकार द्वारा एक मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सड़क के दोनों किनारों पर 10 फीट चौड़ा पाथवे होगा, जिसमें श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था और सुंदर गार्डनिंग होगी। सड़क पूरी तरह से वायरलेस होगी और लाइटिंग से सुसज्जित होगी, जो इसे और भी आकर्षक बनाएगी। यह सड़क काशी में लंदन स्ट्रीट जैसा अहसास दिलाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला

इस विशाल और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, और इसके पूरा होने के बाद, दालमंडी क्षेत्र का विकास काशी की खूबसूरती और श्रद्धालुओं के अनुभव को नया आयाम देगा।

ये भी पढ़ें – 3 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान, जानें समय और नियम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari21 January 2026 - 5:55 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

21 January 2026 - 4:38 PM
Photo of कोबरा जहर तस्करी का भंडाफोड़: 7 गिरफ्तार, 1 एमएल की कीमत 90 लाख रुपये

कोबरा जहर तस्करी का भंडाफोड़: 7 गिरफ्तार, 1 एमएल की कीमत 90 लाख रुपये

21 January 2026 - 2:21 PM
Photo of 13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

21 January 2026 - 1:31 PM
Photo of Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

21 January 2026 - 1:04 PM
Photo of सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा चौथा वार्षिक धार्मिक समागम, रसमयी कीर्तन से गूंजा गुरुद्वारा

21 January 2026 - 12:42 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान शुरु, पंजाब पुलिस अब गैंगस्टरों के छुड़ाएगी छक्के

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान शुरु, पंजाब पुलिस अब गैंगस्टरों के छुड़ाएगी छक्के

21 January 2026 - 12:17 PM
Photo of प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

21 January 2026 - 12:12 PM
Photo of मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

मान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, गन्ने पर 68.50 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी को मंजूरी

21 January 2026 - 11:55 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीवरमैन को किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीवरमैन को किया गिरफ्तार

21 January 2026 - 10:40 AM
Photo of ‘दही खाओ इनाम पाओ’ प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5 किलो दही

‘दही खाओ इनाम पाओ’ प्रतियोगिता में महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, 3 मिनट में खाई 3.5 किलो दही

21 January 2026 - 10:12 AM
Back to top button