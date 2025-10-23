Delhi NCR

छठ पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी, दिल्ली से 28 स्पेशल ट्रेनें संचालित

Ajay Yadav23 October 2025 - 7:45 AM
1 minute read
28 Special Trains :
छठ पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी, दिल्ली से 28 स्पेशल ट्रेनें संचालित

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली में छठ पर यात्रियों की भीड़, रेलवे अलर्ट
  • दिल्ली मंडल में आज 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं
  • कई स्टेशनों से अतिरिक्त रेल सेवाएँ शुरू हुईं
  • मांग पर अनारक्षित कोच व ट्रेनें बढ़ाई गईं
  • देशभर में 1500 स्पेशल ट्रेन संचालन जारी

28 Special Trains : छठ पर्व को लेकर राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को दिल्ली मंडल की ओर से कुल 28 विशेष ट्रेनें संचालित की गईं.

इन विशेष ट्रेनों में नई दिल्ली से 9, आनंद विहार टर्मिनल से 6, शकूरबस्ती से 5 और दिल्ली जंक्शन से 4 रेलगाड़ियां शामिल हैं. साथ ही मांग के अनुसार अनारक्षित गाड़ियां भी संचालित की गईं. उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को 26 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जबकि गुरुवार को 17 और गाड़ियां चलाने की योजना है. इनमें कई ट्रेनों में आधे कोच अनारक्षित यात्रियों के लिए रखे गए हैं. दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है. बुधवार दोपहर मांग को देखते हुए नई दिल्ली से दरभंगा के लिए एक और अतिरिक्त ट्रेन चलाई गई.

छठ पर्व के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में कुल 1500 विशेष ट्रेन फेरे संचालित करने का निर्णय लिया है. बीते 21 दिनों में अब तक 4493 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और आने वाले पांच दिनों में प्रतिदिन औसतन 300 विशेष ट्रेनों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 October 2025 - 7:45 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली के रोहिणी में बिहार के सिग्मा गैंग का खात्मा, एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर ढेर

दिल्ली के रोहिणी में बिहार के सिग्मा गैंग का खात्मा, एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर ढेर

23 October 2025 - 9:08 AM
Photo of दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर, क्लाउड सीडिंग के प्रयास जारी

दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर, क्लाउड सीडिंग के प्रयास जारी

23 October 2025 - 8:28 AM
Photo of दिल्ली-NCR में हवा फिर जहरीली : दिवाली पर टूटा चार साल का प्रदूषण रिकॉर्ड, शोर स्तर भी सबसे ज्यादा रहा

दिल्ली-NCR में हवा फिर जहरीली : दिवाली पर टूटा चार साल का प्रदूषण रिकॉर्ड, शोर स्तर भी सबसे ज्यादा रहा

22 October 2025 - 12:41 PM
Photo of दिल्ली की हवा खराब : दिवाली पर AQI 345, 34 स्टेशन रेड जोन में

दिल्ली की हवा खराब : दिवाली पर AQI 345, 34 स्टेशन रेड जोन में

21 October 2025 - 8:03 AM
Photo of Delhi pollution : फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

Delhi pollution : फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

20 October 2025 - 3:09 PM
Photo of JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

19 October 2025 - 8:41 AM
Photo of कावेरी अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची

कावेरी अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची

18 October 2025 - 3:26 PM
Photo of दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा और खराब, आनंद विहार में AQI 350 पार

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा और खराब, आनंद विहार में AQI 350 पार

18 October 2025 - 11:04 AM
Photo of दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

15 October 2025 - 11:51 AM
Photo of हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

13 October 2025 - 9:08 PM
Back to top button