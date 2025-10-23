फटाफट पढ़ें

दिल्ली में छठ पर यात्रियों की भीड़, रेलवे अलर्ट

दिल्ली मंडल में आज 28 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं

कई स्टेशनों से अतिरिक्त रेल सेवाएँ शुरू हुईं

मांग पर अनारक्षित कोच व ट्रेनें बढ़ाई गईं

देशभर में 1500 स्पेशल ट्रेन संचालन जारी

28 Special Trains : छठ पर्व को लेकर राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है. लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुधवार को दिल्ली मंडल की ओर से कुल 28 विशेष ट्रेनें संचालित की गईं.

इन विशेष ट्रेनों में नई दिल्ली से 9, आनंद विहार टर्मिनल से 6, शकूरबस्ती से 5 और दिल्ली जंक्शन से 4 रेलगाड़ियां शामिल हैं. साथ ही मांग के अनुसार अनारक्षित गाड़ियां भी संचालित की गईं. उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को 26 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जबकि गुरुवार को 17 और गाड़ियां चलाने की योजना है. इनमें कई ट्रेनों में आधे कोच अनारक्षित यात्रियों के लिए रखे गए हैं. दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है. बुधवार दोपहर मांग को देखते हुए नई दिल्ली से दरभंगा के लिए एक और अतिरिक्त ट्रेन चलाई गई.

छठ पर्व के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए देशभर में कुल 1500 विशेष ट्रेन फेरे संचालित करने का निर्णय लिया है. बीते 21 दिनों में अब तक 4493 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और आने वाले पांच दिनों में प्रतिदिन औसतन 300 विशेष ट्रेनों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप