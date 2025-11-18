फटाफट पढ़ें

एससी आयोग ने एसएसपी को 26 नवंबर तलब किया

उप-चुनाव में धार्मिक तस्वीरों का गलत उपयोग

प्रताप सिंह बाजवा को निजी पेशी का नोटिस

रिटर्निंग ऑफिसर व एसडीएम पहले ही पेश हुए

चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता उल्लंघन कहा

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने तरन तारन विधानसभा उप-चुनाव के दौरान भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) और श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की तस्वीर का अनुचित तरीके से उपयोग कर बेअदबी करने के मामले में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तरन तारन को कहा है कि वे 26 नवंबर 2025 को संबंधित पुलिस कप्तान के माध्यम से आयोग के समक्ष पेश हों.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया था, जिसके बाद आयोग द्वारा प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस जारी किया गया था.

प्रताप सिंह बाजवा को निजी पेशी का नोटिस जारी

चेयरमैन गढ़ी ने बताया कि इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर-कम-एसडीएम तरन तारन आयोग के समक्ष पेश हुए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा को भी निजी पेशी का नोटिस जारी किया गया था. उनके द्वारा वकील के माध्यम से 17 नवंबर के बाद पेश होने की प्रार्थना की गई थी. चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस और उम्मीदवार को चेतावनी पत्र जारी किया गया है तथा चुनाव आयोग ने माना है कि इस धार्मिक तस्वीरों की उपयोग वाली घटना में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है.

