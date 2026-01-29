Uttar Pradesh

बारिश के बाद बढ़ी ठंड, कोहरे का अलर्ट, 1 से 3 फरवरी तक फिर होगी बारिश

Ajay Yadav29 January 2026 - 7:40 AM
UP Weather : उत्तर प्रदेश में दो दिनों तक हुई बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है. प्रदेश के कई इलाकों में आज भी ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है. गुरुवार को मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन इसके साथ ही घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिल सकता है.

मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि, दोनों संभागों के कुछ जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और शाम के समय कोहरे के कारण कई जगहों पर दृश्यता कम रहने की संभावना है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है. आने वाले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने का अनुमान है.

नोएडा और गाजियाबाद में धूप से मिलेगी राहत

राजधानी लखनऊ में गुरुवार सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, हालांकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कोहरा धीरे-धीरे छंट जाएगा और तेज धूप निकलने का अनुमान है. यहां अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है.

वहीं, नोएडा और गाजियाबाद में भी दिन के समय धूप खिली रहेगी, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकती है.

1 से 3 फरवरी तक बारिश के आसार

वही, 31 जनवरी से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

इस दौरान नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, सहारनपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं. बारिश के चलते तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है.

