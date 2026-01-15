Delhi cold wave : उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, हरियाणा के हिसार में इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिल्ली और चंडीगढ़ में तापमान लगभग 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है. 15 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते 30 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का असर और तेज होने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर का असर बने रहने की संभावना है. साथ ही आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्के से लेकर घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल सकती है.

उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबकि, उत्तर भारत के 6 राज्यों में अगले 72 घंटे में बारिश की संभावना है. 16 से 20 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश-बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना हैं. 18 से 20 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तथा 19-20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश हो सकती है.

तापमान में फिर आएगी गिरावट

दिल्ली में 18 से 20 जनवरी के बीच बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तापमान में एक बार फिर 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. 15 से 17 जनवरी के बीच सुबह और रात के समय पारा 4 से 5 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है. साथ ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

