Uttar Pradesh

Codeine Syrup Case : योगी सरकार के खिलाफ आरोपियों की करारी हार, 22 मामलों में NDPS एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा

Karan Panchal19 December 2025 - 5:23 PM
1 minute read
Codeine Syrup Case
Codeine Syrup Case : योगी सरकार के खिलाफ आरोपियों की करारी हार, 22 मामलों में NDPS एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा

Codeine Syrup Case : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद की अरेस्ट स्टे की रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोडिनयुक्त सिरप के मामले में आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराया।

कोडिनयुक्त सिरप से जुड़े 22 मामलों में से दो मामलों में शुभम जायसवाल और आसिफ मोहम्मद पर भी आरोप दर्ज थे। इन आरोपियों ने अरेस्ट स्टे के लिए रिट पिटीशन दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई

योगी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने चार दिनों तक रिट पिटीशन के खिलाफ बहस की। डबल एजी ने कोडिनयुक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने के आदेशों को प्रस्तुत किया। एफएसडीए और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन खारिज की।

कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक शर्मा, विनोद अग्रवाल, प्रतीक मिश्रा, विशाल कुमार जायसवाल, भोला प्रसाद, नीरज सेठ, शुभम जायसवाल, पप्पन यादव, मो. सलमान अंसारी, अनुप्रिया सिंह, अंकित कुमार श्रीवास्तव, दिलीप कुमार उमर, मंजू शर्मा, आसिफ मोहम्मद, अरूण सोनकर, खुशबू गोयल, धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, अक्षत यादव और अजित यादव की रिट पिटीशन भी खारिज की।

ये भी पढ़ें- लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 December 2025 - 5:23 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

सपा विधायकों ने यूपी विधानसभा में कफ सिरप और प्रदूषण मामले पर सरकार को घेरा

19 December 2025 - 12:21 PM
Photo of भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

18 December 2025 - 2:45 PM
Photo of Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

Uttar Pradesh : घने कोहरे में ताजमहल अदृश्य, कम विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स कैंसिल

18 December 2025 - 12:51 PM
Photo of गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हत्याकांड : किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, दंपति गिरफ्तार

गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला हत्याकांड : किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, दंपति गिरफ्तार

18 December 2025 - 11:35 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर योगी का कड़ा आदेश: जानें क्या है नई गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर योगी का कड़ा आदेश: जानें क्या है नई गाइडलाइन

17 December 2025 - 3:02 PM
Photo of नीतीश के वायरल वीडियो पर संजय निषाद का विवादित बयान, बाद में दी सफाई

नीतीश के वायरल वीडियो पर संजय निषाद का विवादित बयान, बाद में दी सफाई

17 December 2025 - 10:21 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे से बिगड़ी हवा, एनसीआर समेत कई जिलों में प्रदूषण बेहद खराब

उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे से बिगड़ी हवा, एनसीआर समेत कई जिलों में प्रदूषण बेहद खराब

17 December 2025 - 7:41 AM
Photo of बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 की मौत, जांच में जुटी पुलिस

बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 की मौत, जांच में जुटी पुलिस

16 December 2025 - 2:13 PM
Photo of यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, 10 लोग जिंदा जले , 80 की हालत गंभीर

यमुना एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, 10 लोग जिंदा जले , 80 की हालत गंभीर

16 December 2025 - 1:48 PM
Photo of रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

रामगोपाल यादव ने विकसित भारत रोजगार विधेयक का विरोध किया, विपक्ष ने मनरेगा नाम बदलने पर सवाल उठाए

16 December 2025 - 12:14 PM
Back to top button