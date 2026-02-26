UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर यामानाशी पहुंचे और वहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश को निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य बताया, उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और यहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं.

मुख्यमंत्री ने यूपी की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की तुलना जापान के यामानाशी प्रांत से की और कहा कि जैसे यामानाशी प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वैसे ही यूपी भी विकास की नई गाथा लिख रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते नौ वर्षों में प्रदेश की आर्थिक प्रगति का भी हवाला देते हुए बताया कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग तीन गुना बढ़ी है.

औद्योगिक और हरित ऊर्जा सहयोग पर चर्चा

योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बैठक में औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग, कृषि प्रोसेसिंग और हरित ऊर्जा पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई.

निवेश और विकास का नया केंद्र

सीएम ने भारतीय समुदाय और निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुका है, उन्होंने कहा कि पहले कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब सड़कें बेहतर हैं और 24 घंटे बिजली उपलब्ध है.

यामानाशी दौरे में बड़े निवेश और एमओयू

यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी P2G का दौरा किया और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक का अध्ययन किया. पहले ही दिन टीम यूपी को लगभग 11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले. इस दौरान कुबोता कारपोरेशन, मिंडा कारपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सहित कई कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

