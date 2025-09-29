फटाफट पढ़ें

CM योगी ने बधाई दी, “विजय सदा भारत की होगी

CM धामी ने कहा, “हम तब भी जीते थे, आज भी जीते हैं

केशव मौर्य ने कहा, “भारत ने गौरव बढ़ाया है

कानपुर में प्रशंसक ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया

कानपुर में खुशी में पटाखे फोड़े और डांस किया

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत पर शुभकामनाएं दी है. भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने लिखा कि- मैदान’ कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी…भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!जय हिंद.

'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी…



भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!



जय हिंद 🇮🇳 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025

वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी टीम को बधाई दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा – हम तब भी जीते थे, हम आज भी जीते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 एशिया कप का फाइनल मुकाबला जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! हमे आप पर गर्व है. जय हिन्द!

सीएम योगी और केशव मौर्य ने दी बधाई

सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, जय भारत- विजय भारत! भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! पाकिस्तान पर शानदार विजय प्राप्त कर आपने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है. समस्त देशवासियों को आपकी इस अद्भुत उपलब्धि पर अपार गर्व है.

कानपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के एक युवा प्रशंसक ने कहा- यह एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आज हमने मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ जो कुछ हुआ था, उसका बदला ले लिया है. कानपुर में ही प्रशंसकों ने भारत द्वारा एशिया कप 2025 में जीतने के बाद खुशी में पटाखे फोड़े और डांस किया.

