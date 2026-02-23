UP News : योगी आदित्यनाथ अपने विदेशी दौरे के पहले चरण में सिंगापुर पहुंच चुके हैं. सिंगापुर पहुंचने पर सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया और होटल के बाहर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी सिंगापुर पहुंचा है. इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और उद्योगों को बढ़ावा देना है.

यह दूसरा आधिकारिक विदेश दौरा

योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के रूप में यह दूसरा आधिकारिक विदेश दौरा है. इससे पहले वर्ष 2017 में उन्होंने म्यांमार की यात्रा की थी. 23 से 26 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे में वे सिंगापुर और जापान जाएंगे. जापान और सिंगापुर की कई कंपनियां पहले से ही उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, ऐसे में इस दौरे को प्रदेश में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

23 और 24 फरवरी को सिंगापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री 25 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, जहां लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीबिजनेस, एविएशन इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, फिनटेक व स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी, थीम पार्क और पूंजी निवेश जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी. वहीं 25 और 26 फरवरी को जापान प्रवास के दौरान वे 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल निवेश और सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा.

