Punjabराज्य

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को नए साल की दी बधाई, परमात्मा से की ये प्रार्थना

Shanti Kumari1 January 2026 - 1:25 PM
1 minute read
Bhagwant Mann

Chandigarh : आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। नए साल के मौके पर एक पोस्ट सांझा करते हुए उन्होंने कहा, “नए साल 2026 की आप सभी को हार्दिक बधाई। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला वर्ष खुशियों और सफलता से भरा हो।”

इसके साथ ही उन्होंने कहा, “हमने अपने कर्तव्य के रूप में बीते वर्ष 2025 में पंजाब के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा और युवाओं को रोजगार प्रदान किया। पंजाब के माथे से नशा और भ्रष्टाचार जैसे कलंक मिटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। इसी कड़ी में आने वाले नए साल में भी विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे।” #HappyNewYear2026

ये भी पढ़ें –अरावली पहाडिय़ों की परिभाषा पर पुनर्विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पीकर संधवां ने किया स्वागत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 January 2026 - 1:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में डिजिटल प्रशासन का नया युग, 12.46 लाख आवेदन ऑनलाइन निपटाए- अमन अरोड़ा

पंजाब में डिजिटल प्रशासन का नया युग, 12.46 लाख आवेदन ऑनलाइन निपटाए- अमन अरोड़ा

1 January 2026 - 12:57 PM
Photo of अरावली पहाडिय़ों की परिभाषा पर पुनर्विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पीकर संधवां ने किया स्वागत

अरावली पहाडिय़ों की परिभाषा पर पुनर्विचार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पीकर संधवां ने किया स्वागत

1 January 2026 - 12:54 PM
Photo of नए साल की खुशी मातम में बदली : कुल्लू में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, एक घायल

नए साल की खुशी मातम में बदली : कुल्लू में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, एक घायल

1 January 2026 - 12:28 PM
Photo of स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी नव वर्ष 2026 की बधाई

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी नव वर्ष 2026 की बधाई

1 January 2026 - 12:17 PM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, इतने हजार रिश्वत के आरोप में ब्लॉक अधिकारी गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, इतने हजार रिश्वत के आरोप में ब्लॉक अधिकारी गिरफ्तार

1 January 2026 - 12:14 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पेश किया ‘विजन 2026’: कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा आधारभूत ढांचा

पंजाब पुलिस ने पेश किया ‘विजन 2026’: कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विकसित किया जाएगा आधारभूत ढांचा

1 January 2026 - 11:48 AM
Photo of दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

दिव्यांगजनों के लिए सरकार का बड़ा कदम, 371 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता- डॉ. बलजीत कौर

1 January 2026 - 11:42 AM
Photo of गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

गुरमीत खुड्डियां ने वेटरनरी इंस्पेक्टरों की मांगों के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

1 January 2026 - 11:21 AM
Photo of शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

शहीद सैनिकों के परिवारों को मिली बड़ी राहत, 10 को सरकारी नौकरी का तोहफा

1 January 2026 - 10:58 AM
Photo of पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

पंजाब में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन

1 January 2026 - 10:31 AM
Back to top button