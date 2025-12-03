Uttar Pradesh

BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

Ajay Yadav3 December 2025 - 10:15 AM
1 minute read
BHU Violence :
BHU में छात्रों और प्रॉक्टोरियल जवानों के बीच झड़प, परिसर में हंगामा और तोड़फोड़

BHU Violence : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में बीती रात छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जवानों के बीच जोरदार झड़प हुई. इस दौरान गुस्साए छात्रों ने पत्थरबाजी की और हंगामा मचाया. झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं. छात्रों ने प्रॉक्टोरियल जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया है. घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

बताया जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र की एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी, इसके बाद गुस्साए छात्र अपनी शिकायत दर्ज कराने प्रॉक्टर ऑफिस गए, जहां स्टाफ के साथ उनकी बहस हो गई, इसी विवाद के चलते छात्र भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ शरू कर दी, साथ ही पत्थरबाजी भी की.

बिरला हॉस्टल के छात्रों ने झड़प और तोड़फोड़ की

बवाल बढ़ने पर बिरला हॉस्टल के अन्य छात्र भी हाथों में डंडे और रॉड लेकर मौके पर आए और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में शामिल हो गए. इसके बाद छात्रों ने परिसर में हंगामा मचाया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, उन्होंने गमले और पोस्टर फाड़े और परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू में की

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की. नाराज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत किया जा सका.

घटना के बाद बीएचयू में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिलहाल हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं यह बवाल उस समय हुआ जब बुधवार को बीएचयू में तमिल संगमम् का कार्यक्रम होना था. छात्रों ने काशी-तमिल संगमम् के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए और कार्यक्रम के लिए की गई सजावट को भी नुकसान पहुँचाया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 December 2025 - 10:15 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

आजमगढ़ बस हादसा : महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट जाम में फंसे अखिलेश यादव ने किया वादा

3 December 2025 - 9:33 AM
Photo of CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

2 December 2025 - 7:36 PM
Photo of यूपी में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग 3 यात्री जिंदा जले, 24 घायल

यूपी में दर्दनाक हादसा, बस में लगी आग 3 यात्री जिंदा जले, 24 घायल

2 December 2025 - 10:53 AM
Photo of UP में कफ सिरप तस्करी का पर्दाफाश, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर LOC

UP में कफ सिरप तस्करी का पर्दाफाश, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह पर LOC

2 December 2025 - 10:44 AM
Photo of पत्नी ने बनवाया पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण, राज खुलने के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

पत्नी ने बनवाया पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण, राज खुलने के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

1 December 2025 - 2:07 PM
Photo of Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

1 December 2025 - 12:26 PM
Photo of अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

1 December 2025 - 8:49 AM
Photo of यूपी में सर्दी तेज, पछुआ हवाओं से तापमान में गिरावट शुरू

यूपी में सर्दी तेज, पछुआ हवाओं से तापमान में गिरावट शुरू

1 December 2025 - 8:03 AM
Photo of मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

30 November 2025 - 8:20 PM
Photo of बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

30 November 2025 - 7:54 PM
Back to top button