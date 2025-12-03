BHU Violence : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में बीती रात छात्रों और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जवानों के बीच जोरदार झड़प हुई. इस दौरान गुस्साए छात्रों ने पत्थरबाजी की और हंगामा मचाया. झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं. छात्रों ने प्रॉक्टोरियल जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया है. घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

बताया जा रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक छात्र की एक गाड़ी से टक्कर हो गई थी, इसके बाद गुस्साए छात्र अपनी शिकायत दर्ज कराने प्रॉक्टर ऑफिस गए, जहां स्टाफ के साथ उनकी बहस हो गई, इसी विवाद के चलते छात्र भड़क गए और उन्होंने तोड़फोड़ शरू कर दी, साथ ही पत्थरबाजी भी की.

बिरला हॉस्टल के छात्रों ने झड़प और तोड़फोड़ की

बवाल बढ़ने पर बिरला हॉस्टल के अन्य छात्र भी हाथों में डंडे और रॉड लेकर मौके पर आए और सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में शामिल हो गए. इसके बाद छात्रों ने परिसर में हंगामा मचाया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, उन्होंने गमले और पोस्टर फाड़े और परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू में की

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की. नाराज छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत किया जा सका.

घटना के बाद बीएचयू में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फिलहाल हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं यह बवाल उस समय हुआ जब बुधवार को बीएचयू में तमिल संगमम् का कार्यक्रम होना था. छात्रों ने काशी-तमिल संगमम् के पोस्टर और बैनर फाड़ दिए और कार्यक्रम के लिए की गई सजावट को भी नुकसान पहुँचाया.

