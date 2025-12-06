Bihar

बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च : घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, FIR भी ऑनलाइन संभव

Ajay Yadav6 December 2025 - 3:21 PM
2 minutes read
Bihar News :
बिहार में सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च: घर बैठे पुलिस सेवाओं का लाभ, एफआईआर भी ऑनलाइन संभव

Bihar News : बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी एक्शन मोड मे नजर आ रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार (6 दिसंबर) को बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसका उद्घाटन खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को पुलिस से जुड़ी हर जरूरी सेवाएं अब घर बैठे उपलब्ध हों. अब लोगों को पुलिस सत्यापन, शिकायत दर्ज कराना या खोया-पाया की जानकारी के लिए थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब थानों में मनमानी नहीं चलेगी और सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होंगी.

एफआईआर ऑनलाइन संभव

जानकारी के अनुसार, इस नए पोर्टल के जरिए नागरिक अब कई सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, ई-शिकायत दर्ज करना, या खोए हुए दस्तावेज और सामान की रिपोर्ट देना. अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई शिकायत पोर्टल पर दर्ज होगी, वह तुरंत संबंधित थाना को भेज दी जाएगी. थाने स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद, यदि मामला सही पाया गया तो एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी.

आवेदन का स्टेटस रियल टाइम में देख सकेंगे

इस पोर्टल की खासियत है कि शिकायतकर्ता अपने आवेदन का स्टेटस रियल टाइम में देख सकेगा, जिससे समय और पैसे की बचत होगी और पुलिस में पारदर्शिता बढ़ेगी. मौके पर डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इसे डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में मजबूत कदम बताया.

पोर्टल से पुलिस सेवाएं आसान होंगी

गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार की सुरक्षा मजबूत करने में सक्रिय हैं. पांच दिसंबर को उन्होंने CID, STF और अन्य सुरक्षा विभागों की समीक्षा बैठक में त्वरित कार्रवाई, पारदर्शिता और विभागीय समन्वय पर जोर दिया. वहीं, बिहार सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस पोर्टल पर और भी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जिससे हर नागरिक बिना थाने गए ही सभी पुलिस सेवाओं का लाभ ले सके. नए पोर्टल के लॉन्च होने से आम लोगों की परेशानियां कम होंगी और बिहार में पुलिस व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत और आधुनिक हो सकेगी.

