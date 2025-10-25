फटाफट पढ़ें

दिन शुष्क, धूप खिलने की संभावना

सुबह-शाम हल्का कोहरा रहेगा

सभी जिले ग्रीन जोन में शामिल

29-30 अक्टूबर को हल्की बारिश

रात में सर्दी, तापमान गिरावट

UP weather : उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. दिन के समय मौसम शुष्क रहने के कारण धूप खिल रही है, जबकि सुबह और शाम के समय में हल्की सर्दी और कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर को सुबह और देर रात में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कोहरा छाने का अनुमान जताया है. जल्द ही सर्दी अपने पूरे असर के साथ प्रदेश में प्रवेश करने वाली है.

सुबह-शाम कोहरा और धुंध की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं ऐसे में दिन में आसमान साफ रहेगा और धूप निकलने की संभावना है, जबकि सुबह और देर रात में कहीं-कहीं धुंध और हल्का कोहरा रह सकता है. प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं और कहीं कोई चेतावनी जारी नहीं की गई हैं.

पूर्वांचल में बारिश और बढ़ती सर्दी

आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह रहने का अनुमान हैं. 27 सितंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और सुबह-शाम के समय धुंध रह सकती है. 29 अक्टूबर से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा. इसके तहत 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज -चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे सर्दी बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में जल्द ही सर्दी बढ़ने वाली हैं. अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी जबकि अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी. जिससे सर्दी में इजाफा होगा.

रात में बढ़ी सर्दी और तापमान में गिरावट

यूपी में उत्तर पूर्वी दिशा से चल रही सतही हवाओं के कारण रात के समय सर्दी में बढ़ रही है और तापमान में गिरावट आ रही है. बीते 24 घंटे में मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बरेली, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और इटावा भी सबसे ठंडे जिले रहे. राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

