सी. पी. राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, शपथग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल

Ajay Yadav12 September 2025 - 11:17 AM
Delhi News :
सी. पी. राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, शपथग्रहण समारोह में जगदीप धनखड़ भी हुए शामिल

फटाफट पढ़ें

  • राधाकृष्णन बने देश के नए उपराष्ट्रपति
  • इंडिया गठबंधन के रेड्डी को हराया
  • राधाकृष्णन को मिले 452 सांसदों के वोट
  • चुनाव में विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग
  • महाराष्ट्र राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा

Delhi News : एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने शुकवार को 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को आसानी से हरा दिया. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से गहरी जड़ें रखने वाले तमिलनाडु के सीनियर बीजेपी नेता राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता. उनके प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए. चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया.

इंडिया गठबंधन के रेड्डी को हराया

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की मजबूत संख्या को देखते हुए, चुनाव से पहले ही राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी. एनडीए के पास कुल 427 सांसद थे, साथ ही उसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 सांसदों और कई छोटे दलों का समर्थन भी मिला था, जिससे वह आवश्यक 377 सांसदो के आधे से ज्यादा बहुमत के निशान को आसानी से पार कर गया था. एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के संकेत भी मिले. बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से यह चुनाव जरूरी हो गया था.

महाराष्ट्र राज्यपाल पद से दिया इस्तीफा

उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति मुर्मू ने नई नियुक्ति होने तक गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. कोयंबटूर से दो बार सांसद रह चुके और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन ने अपना लंबा राजनीतिक सफर जनसंघ से शुरू किया था और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए.

