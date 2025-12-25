Other Statesराज्य

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस-ट्रक टक्कर, 12 से अधिक की मौत, पीएमओ ने दुख जताया

Karnataka Bus Accident :
Karnataka Bus Accident : कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. यह दुर्घटना हिरियूर तालुका के गोरलट्टू क्षेत्र में उस समय हुई, जब एक निजी स्लीपर बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई, जिससे बस में सवार यात्री अंदर ही फंस गए.

पुलिस के मुताबिक यह हादसा बुधवार- गुरुवार की रात करीब 12 बजे हुआ. बेंगलुरु से गोकार्णा जा रही एक निजी ,स्लीपर बस को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक का कुछ हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. बस में ड्राइवर और कंडक्टर सहित कुल 32 लोग सवार थे.

बस-ट्रक टक्कर के बाद आग

टक्कर के बाद आग तेजी से फैलने के कारण कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवकुमार घटना स्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की. स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया गया.

बस कंडक्टर ने हादसे के पल बताए

वहीं, बस कंडक्टर मोहम्मद सलीम ने बताया कि, ‘मैं उस समय सो रहा था अचानक आवाज आई और खिड़की का शीशा टूट गया और मैं बस से बाहर गिर गया, मुझे इतना ही याद है इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं कुछ लोग मुझे अस्पताल लेकर आ गए, मेरे हाथ और पैर में चोट लगी है.’

हादसे में घायल दो बेंगलुरु रेफर

हादसे में घायल यात्रियों को पहले चित्रदुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु रेफर किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार या लापरवाही की संभावना जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही जाएगी.

PMO ने चित्रदुर्ग हादसे पर दुख व्यक्त किया

वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्वीट कर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया, उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायल लोगों को 50,000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

