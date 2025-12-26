Other Statesराजनीति

BMC चुनाव के लिए हुआ सीटों का बटवारा, जानें कौन कितनी सीटों पर अजमाएगा किस्मत?

Shanti Kumari26 December 2025 - 3:52 PM
1 minute read
BMC Election 2026

BMC Elections 2026 : बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव के लिए कुल 227 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। जिसको लेकर महाराष्ट्र के महायुति में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। मुंबई में BJP 140 और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा, नागपुर और विदर्भ के चार महानगरपालिकाओं में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, दो सीटों पर अजित पवार की एनसीपी भी गठबंधन का हिस्सा होगी। बता दें कि BJP जिन चार महानगरपालिकाओं में माहिती में चुनाव लड़ने जा रही है ,उनमें नागपुर ,चंद्रपुर ,अकोला अमरावती शामिल हैं।

गठबंधन में NCP अजीत पवार को किया शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रपुर और अकोला में इस गठबंधन में एनसीपी अजीत पवार को भी शामिल किया गया है। इस तरह, भाजपा और शिंदे की शिवसेना चारों महानगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अजीत पवार चंद्रपुर और अकोला में BJP और शिंदे की महायुति में शामिल होकर तीनों पार्टियों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं, अमरावती में भाजपा और शिंदे शिवसेना विधायक रवि राणा की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है।

कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव

2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति को कड़ी टक्कर देने वाला महा विकास अघाड़ी अब खत्म हो गया है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जबकी, कुछ सीटों पर कांग्रेस बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। गठबंधन के दूसरे दल में शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे, राज ठाकरे की मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं, तीसरी पार्टी एनसीपी में शरद पवार अकेले ही चुनाव में उतरेगी। ऐसे में विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। बता दें कि इस चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें – वीर बाल दिवस पर PM मोदी का संबोधन, वीर साहिबजादों की वीरता का किया गुणगान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 December 2025 - 3:52 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, क्रिसमस डे से जुड़ा है मामला

26 December 2025 - 6:15 PM
Photo of महाराष्ट्र के नांदेड़ में परिवार के सभी सदस्यों की मौत, सुसाइड या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के नांदेड़ में परिवार के सभी सदस्यों की मौत, सुसाइड या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

25 December 2025 - 6:12 PM
Photo of 1.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओवादी भी ढेर

1.1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओवादी भी ढेर

25 December 2025 - 3:25 PM
Photo of कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस-ट्रक टक्कर, 12 से अधिक की मौत, पीएमओ ने दुख जताया

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस-ट्रक टक्कर, 12 से अधिक की मौत, पीएमओ ने दुख जताया

25 December 2025 - 11:29 AM
Photo of तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, बस का टायर फटने से दो वाहनों में टक्कर, 9 की मौत

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, बस का टायर फटने से दो वाहनों में टक्कर, 9 की मौत

25 December 2025 - 8:22 AM
Photo of हर सांसद–विधायक को चोर बताकर फंसे जीतनराम मांझी, AAP नेता सोमनाथ भारती ने भेजा कानूनी नोटिस

हर सांसद–विधायक को चोर बताकर फंसे जीतनराम मांझी, AAP नेता सोमनाथ भारती ने भेजा कानूनी नोटिस

24 December 2025 - 8:11 PM
Photo of BMC चुनाव लाया ठाकरे परिवार को साथ, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान

BMC चुनाव लाया ठाकरे परिवार को साथ, शिवसेना यूबीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान

24 December 2025 - 2:34 PM
Photo of Mumbai Air Pollution : प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

Mumbai Air Pollution : प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

23 December 2025 - 5:29 PM
Photo of ओडिशा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 और SLR समेत हथियार सौंपे

ओडिशा में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, AK-47 और SLR समेत हथियार सौंपे

23 December 2025 - 3:26 PM
Photo of निकाय चुनाव की जीत का जश्न हुआ हादसे में तब्दील : हल्दी उड़ाते ही लगी आग, 9 लोग झुलसे

निकाय चुनाव की जीत का जश्न हुआ हादसे में तब्दील : हल्दी उड़ाते ही लगी आग, 9 लोग झुलसे

22 December 2025 - 9:10 AM
Back to top button