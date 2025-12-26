BMC Elections 2026 : बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव के लिए कुल 227 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है। जिसको लेकर महाराष्ट्र के महायुति में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। मुंबई में BJP 140 और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा, नागपुर और विदर्भ के चार महानगरपालिकाओं में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही, दो सीटों पर अजित पवार की एनसीपी भी गठबंधन का हिस्सा होगी। बता दें कि BJP जिन चार महानगरपालिकाओं में माहिती में चुनाव लड़ने जा रही है ,उनमें नागपुर ,चंद्रपुर ,अकोला अमरावती शामिल हैं।

गठबंधन में NCP अजीत पवार को किया शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चंद्रपुर और अकोला में इस गठबंधन में एनसीपी अजीत पवार को भी शामिल किया गया है। इस तरह, भाजपा और शिंदे की शिवसेना चारों महानगरपालिकाओं में एक साथ चुनाव लड़ेगी। एनसीपी अजीत पवार चंद्रपुर और अकोला में BJP और शिंदे की महायुति में शामिल होकर तीनों पार्टियों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं, अमरावती में भाजपा और शिंदे शिवसेना विधायक रवि राणा की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है।

कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव

2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति को कड़ी टक्कर देने वाला महा विकास अघाड़ी अब खत्म हो गया है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जबकी, कुछ सीटों पर कांग्रेस बहुजन विकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। गठबंधन के दूसरे दल में शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे, राज ठाकरे की मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। वहीं, तीसरी पार्टी एनसीपी में शरद पवार अकेले ही चुनाव में उतरेगी। ऐसे में विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। बता दें कि इस चुनाव के नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

