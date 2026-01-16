BMC Election Results 2026 : BMC चुनाव की गिनती के पहले घंटे में, बीजेपी 11, शिंदे गुट शिवसेना 10, ठाकरे गुट शिवसेना 11, MNS 6, कांग्रेस 5 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं.

बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं और मुंबई में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. 227 सीटों के लिए लगभग 52.94 प्रतिशत वोट पड़े थे. एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी और शिंदे गठबंधन को 138 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि ठाकरे गुट शिवसेना और पवार की NCP को केवल 62 सीटें मिलने का अनुमान है.

ठाकरे गुट और MNS आगे

वही, दूसरी तरफ, कांग्रेस और वंचित आघाड़ी को 20 सीटें और अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिलने की संभावना है. गिनती की शुरुआत में ठाकरे गुट शिवसेना (UBT) और MNS ने बढ़त बना ली है. ठाकरे गुट ने पहले घंटे में मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना ने भी अच्छी शुरुआत की है.

पहले घंटे में बीजेपी और ठाकरे गुट आगे

पहले घंटे में, बीजेपी 11 सीटों पर, शिंदे गुट शिवसेना 10, ठाकरे गुट शिवसेना 11, MNS 6, कांग्रेस पांच और अन्य तीन सीटों पर आगे हैं. मुंबई नगर निगम में सत्ता के लिए 114 सीटें चाहिए. महागठबंधन को मजबूती देने के लिए ठाकरे भाई 20 साल बाद एक साथ आए. बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS ने गठबंधन किया.

ठाकरे गुट को NCP का समर्थन

वही, शरद पवार की NCP ने भी ठाकरे भाइयों के गठबंधन का समर्थन किया, इसलिए शिवसेना ठाकरे गुट, MNS और NCP ने मुंबई में एक साथ चुनाव लड़ा. दूसरी तरफ, बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना ने ठाकरे के गढ़ पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरे. अजित पवार की NCP ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और वंचित आघाड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा.

