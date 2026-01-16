Other Statesराज्य

BMC 2026 शुरुआती गिनती में ठाकरे गुट और MNS की जोरदार बढ़त, बीजेपी भी टक्कर में

Ajay Yadav16 January 2026 - 11:44 AM
1 minute read
BMC Election Results 2026 :
BMC 2026 शुरुआती गिनती में ठाकरे गुट और MNS की जोरदार बढ़त, बीजेपी भी टक्कर में

BMC Election Results 2026 : BMC चुनाव की गिनती के पहले घंटे में, बीजेपी 11, शिंदे गुट शिवसेना 10, ठाकरे गुट शिवसेना 11, MNS 6, कांग्रेस 5 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं.

बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं और मुंबई में वोटों की गिनती शुरू हो गई है. 227 सीटों के लिए लगभग 52.94 प्रतिशत वोट पड़े थे. एग्जिट पोल के अनुसार, बीजेपी और शिंदे गठबंधन को 138 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि ठाकरे गुट शिवसेना और पवार की NCP को केवल 62 सीटें मिलने का अनुमान है.

ठाकरे गुट और MNS आगे

वही, दूसरी तरफ, कांग्रेस और वंचित आघाड़ी को 20 सीटें और अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिलने की संभावना है. गिनती की शुरुआत में ठाकरे गुट शिवसेना (UBT) और MNS ने बढ़त बना ली है. ठाकरे गुट ने पहले घंटे में मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना ने भी अच्छी शुरुआत की है.

पहले घंटे में बीजेपी और ठाकरे गुट आगे

पहले घंटे में, बीजेपी 11 सीटों पर, शिंदे गुट शिवसेना 10, ठाकरे गुट शिवसेना 11, MNS 6, कांग्रेस पांच और अन्य तीन सीटों पर आगे हैं. मुंबई नगर निगम में सत्ता के लिए 114 सीटें चाहिए. महागठबंधन को मजबूती देने के लिए ठाकरे भाई 20 साल बाद एक साथ आए. बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS ने गठबंधन किया.

ठाकरे गुट को NCP का समर्थन

वही, शरद पवार की NCP ने भी ठाकरे भाइयों के गठबंधन का समर्थन किया, इसलिए शिवसेना ठाकरे गुट, MNS और NCP ने मुंबई में एक साथ चुनाव लड़ा. दूसरी तरफ, बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना ने ठाकरे के गढ़ पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरे. अजित पवार की NCP ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस और वंचित आघाड़ी ने मिलकर चुनाव लड़ा.

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 January 2026 - 11:44 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

पंजाब की बसों में डिजिटल टिकटिंग का नया दौर, सीएम भगवंत मान सरकार ने शुरू किया आधुनिक सिस्टम

16 January 2026 - 11:42 AM
Photo of बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

बेंगलुरु में अविक ने गर्लफ्रेंड के 26वें बर्थडे पर 26 किमी दौड़ लगाकर पूरी की ख्वाहिश, वीडियो वायरल

16 January 2026 - 10:06 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के 320वें दिन पंजाब पुलिस ने 40.1 किलो हेरोइन सहित 84 नशा तस्करों को काबू किया

16 January 2026 - 9:14 AM
Photo of आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

आजमगढ़ में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह गिरफ्तार, लाखों रुपये और लग्जरी सामान बरामद

16 January 2026 - 8:16 AM
Photo of भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

भगवंत सिंह मान ने अकाल तख़्त साहिब में किया नतमस्तक, सिख समुदाय के सर्वोच्च तख़्त को समर्पित किया दिन

15 January 2026 - 7:43 PM
Photo of धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

15 January 2026 - 7:34 PM
Photo of अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

अपनी बेटी के साथ 12 सालों तक रेप करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, हैवानियत सुन कांप उठेगा कलेजा

15 January 2026 - 7:11 PM
Photo of भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

भोपाल के बेरसिया में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-पिकअप टक्कर में 5 की मौत, कई घायल

15 January 2026 - 3:42 PM
Photo of राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

राजस्थान में हृदयविदारक घटना, एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत, पूरे गांव में मचा हाहाकार

15 January 2026 - 3:29 PM
Photo of BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

15 January 2026 - 2:40 PM
Back to top button