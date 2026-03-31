Kerala Manifesto : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस मौके पर केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

बीजेपी के घोषणापत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का वादा किया गया है। पार्टी अध्यक्ष ने केरल में एक AIIMS बनाने की घोषणा भी की।

हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क का निर्माण

जरूरतमंद महिलाओं के लिए भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड, जिसके तहत दवाइयों और राशन के लिए हर महीने 2,500 रुपये का रिचार्ज मिलेगा। तिरुवनंतपुरम और कन्नूर को जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क का निर्माण। गरीब परिवारों को साल में दो मुफ्त LPG सिलेंडर (ओणम और क्रिसमस के अवसर पर) प्रदान किए जाएंगे।

तमिलनाडु के लिए पानी और केरल की सुरक्षा

सबरीमाला और गुरुवायुर जैसे पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए देवस्वम बोर्डों का पुनर्गठन। मुल्लापेरियार बांध के मामले में तमिलनाडु के लिए पानी और केरल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। केरल के हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध कराना। जरूरतमंद महिलाओं, विधवाओं और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये की कल्याण पेंशन।

नितिन नवीन ने संबोधन में कहा

घोषणापत्र जारी करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि केरल में अपार प्राकृतिक और मानव संसाधन क्षमता होने के बावजूद पिछले 17 वर्षों में LDF और UDF के शासन के दौरान औद्योगिक विकास कम हुआ। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक ठहराव और वित्तीय कुप्रबंधन सामने आया।

विकास की राह को किया जाए सक्रिय

उन्होंने आरोप लगाया कि LDF और UDF ने सत्ता को अपने परिवार और व्यक्तिगत फायदे के लिए फिक्स किया और इस वजह से केरल के विकास में जनता का हित नजरअंदाज किया गया। नितिन नवीन ने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता को बदलाव का मौका दिया जाए और राज्य के विकास की राह को फिर से सक्रिय किया जाए।

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