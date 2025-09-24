Uttar Pradesh

मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिरहा गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल से हटाए गए सभी वीडियो

Ajay Yadav24 September 2025 - 11:16 AM
2 minutes read
Mirzapur News :
मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिरहा गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल से हटाए गए सभी वीडियो

फटाफट पढ़ें

  • मिर्जापुर की गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार
  • देवी पर टिप्पणी को लेकर आठ FIR दर्ज
  • यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो किए पोस्ट
  • हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की
  • चैनल से सभी वीडियो हटाए, पूछताछ जारी

Mirzapur News : शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला सुर्खियों में आ गया है. यहां की बिरहा गायिका सरोज सरगम पर मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है. अब तक उनके खिलाफ आठ मुकदमे हो चुके हैं. जिनमें कुछ एफआईआर मध्‍य प्रदेश समेत दूसरे राज्‍यों में भी शामिल है. पुलिस ने सरोज और उनके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है.

सरोज सरगम पर आरोप है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे गाने पोस्ट किए हैं जिनमें मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं. मिर्जापुर के मड़िहान की रहने वाली बिरहा गायिका को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

हिंदू संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बिरहा गायिका सरोज सरगम ने अपने वीडियो में महिषासुर राक्षस को लेकर बिरहा गाना गाया है. आरोप है कि इस दौरान गायिका ने मां दुर्गा को लेकर विवादित टिप्पणी की है. वहीं विश्व हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गायिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष माता सहाय मिश्र ने गायिका की गिरफ्तारी की मांग की है.

साइबर क्राइम पुलिस ने सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल से विवादित वीडियो हटवा दिया है. विडियो के थंबनेल पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे. सोशल मीडिया पर लोग सरोज सरगम को जल्‍द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे.

40 वीडियो अपलोड किए गिरफ्तारी के बाद हटाए गए

बता दें कि सरोज सरगम बिरहा गाने के लिए जानी जाती हैं. वह पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर अपने गाने अपलोड कर रही थी. उनका यूट्यूब चैनल ‘Saroj Sargam Mirzapur’नाम से है. जिसे करीब 64 हजार लोग सब्‍सक्राइबर कर चुके थे. इस चैनल पर अब तक 40 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद चैनल से सभी वीडियो हटा दिए गए हैं.

वहीं मिर्जापुर एसएसपी सोमेन बर्मा ने सरोज और उनके पति की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, उन्‍होंने कहा कि विवादित वीडियो को सरोज के यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया है. पूछताछ जारी है.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 September 2025 - 11:16 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

24 September 2025 - 7:35 AM
Photo of आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

23 September 2025 - 3:41 PM
Photo of आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

23 September 2025 - 1:05 PM
Photo of UP में जाति आधारित रैलियों पर रोक: सपा का कटाक्ष, राजकुमार भाटी ने ‘गुर्जर चौपाल’ की नई रणनीति साझा की

UP में जाति आधारित रैलियों पर रोक: सपा का कटाक्ष, राजकुमार भाटी ने ‘गुर्जर चौपाल’ की नई रणनीति साझा की

23 September 2025 - 12:41 PM
Photo of आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

23 September 2025 - 11:21 AM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

22 September 2025 - 2:20 PM
Photo of काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस बना बवाल की वजह : बिना अनुमति निकला मार्च, पथराव-हिंसा के बाद S.P. ने नेता नदीम अख्तर को बताया जिम्मेदार

काशीपुर में ‘I Love मोहम्मद’ जुलूस बना बवाल की वजह : बिना अनुमति निकला मार्च, पथराव-हिंसा के बाद S.P. ने नेता नदीम अख्तर को बताया जिम्मेदार

22 September 2025 - 11:31 AM
Photo of बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

बहराइच में फिर भेड़िए का कहर: मां की गोद से मासूम को उठाकर ले गया, वन विभाग के हाथ खाली

21 September 2025 - 3:10 PM
Photo of नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

नवरात्रि से पहले यूपी में नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, ‘नमो मैराथन’ बनी युवा ऊर्जा का प्रतीक

21 September 2025 - 1:54 PM
Back to top button