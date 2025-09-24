फटाफट पढ़ें

मिर्जापुर की गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार

देवी पर टिप्पणी को लेकर आठ FIR दर्ज

यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो किए पोस्ट

हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की

चैनल से सभी वीडियो हटाए, पूछताछ जारी

Mirzapur News : शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला सुर्खियों में आ गया है. यहां की बिरहा गायिका सरोज सरगम पर मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है. अब तक उनके खिलाफ आठ मुकदमे हो चुके हैं. जिनमें कुछ एफआईआर मध्‍य प्रदेश समेत दूसरे राज्‍यों में भी शामिल है. पुलिस ने सरोज और उनके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है.

सरोज सरगम पर आरोप है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे गाने पोस्ट किए हैं जिनमें मां दुर्गा के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं. मिर्जापुर के मड़िहान की रहने वाली बिरहा गायिका को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

हिंदू संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बिरहा गायिका सरोज सरगम ने अपने वीडियो में महिषासुर राक्षस को लेकर बिरहा गाना गाया है. आरोप है कि इस दौरान गायिका ने मां दुर्गा को लेकर विवादित टिप्पणी की है. वहीं विश्व हिंदू संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गायिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष माता सहाय मिश्र ने गायिका की गिरफ्तारी की मांग की है.

साइबर क्राइम पुलिस ने सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल से विवादित वीडियो हटवा दिया है. विडियो के थंबनेल पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे. सोशल मीडिया पर लोग सरोज सरगम को जल्‍द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे.

40 वीडियो अपलोड किए गिरफ्तारी के बाद हटाए गए

बता दें कि सरोज सरगम बिरहा गाने के लिए जानी जाती हैं. वह पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर अपने गाने अपलोड कर रही थी. उनका यूट्यूब चैनल ‘Saroj Sargam Mirzapur’नाम से है. जिसे करीब 64 हजार लोग सब्‍सक्राइबर कर चुके थे. इस चैनल पर अब तक 40 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं. हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद चैनल से सभी वीडियो हटा दिए गए हैं.

वहीं मिर्जापुर एसएसपी सोमेन बर्मा ने सरोज और उनके पति की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, उन्‍होंने कहा कि विवादित वीडियो को सरोज के यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया है. पूछताछ जारी है.

