Uttar Pradesh

पक्षी टकराने से इंडिगो विमान की नाक क्षतिग्रस्त, पायलट ने 216 यात्रियों की जान बचाई

Ajay Yadav12 January 2026 - 3:33 PM
1 minute read
Varanasi Airport News :
पक्षी टकराने से इंडिगो विमान की नाक क्षतिग्रस्त, पायलट ने 216 यात्रियों की जान बचाई

Varanasi Airport News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब गोरखपुर से बेंगलुरु जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-437 की बर्ड हिट की वजह से वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में सवार सभी 216 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया. अगर जरा-सी चूक होती, तो विमान में सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तुरंत संपर्क

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, जब फ्लाइट उड़ान में थी, तभी एक पक्षी से टकराव हुआ. इस टकराव से विमान के सामने वाले हिस्से यानी नोज सेक्शन को नुकसान पहुंचा. स्थिति की गंभीर को देखते हुए पायलट ने तुरंत वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और एहतियातन विमान को सबसे नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया. विमान शाम 7:05 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया.

नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार

लैंडिंग के बाद विमान की प्रारंभिक जांच में नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार देखी गई. इसके बाद इंडिगो के इस विमान को एयरपोर्ट के बे नंबर-03 पर खड़ा कर दिया गया. सुरक्षा कारणों को देखते हुए पायलट ने आगे की उड़ान संचालित करने से इनकार किया, जिससे गोरखपुर से बेंगलुरु के लिए निर्धारित यह फ्लाइट रद्द करनी पड़ी.

ये भी पढ़ें- Iran Protest : ईरान में सड़कों पर लोग, खामेनेई ने दिए फांसी के आदेश, अमेरिका ने दी चेतावनी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav12 January 2026 - 3:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बिकरू कांड की खुशी दुबे फिर चर्चा में! वायरल वीडियो में अखिलेश यादव को बताया ‘फरिश्ता’, जानिए पूरा मामला

बिकरू कांड की खुशी दुबे फिर चर्चा में! वायरल वीडियो में अखिलेश यादव को बताया ‘फरिश्ता’, जानिए पूरा मामला

12 January 2026 - 1:11 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ की भावुक चिट्ठी : प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा और नियम पालन की अपील

CM योगी आदित्यनाथ की भावुक चिट्ठी : प्रदेशवासियों से सड़क सुरक्षा और नियम पालन की अपील

12 January 2026 - 8:24 AM
Photo of यूपी में फिर बढ़ी ठंड, कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर का अलर्ट

यूपी में फिर बढ़ी ठंड, कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर का अलर्ट

12 January 2026 - 7:45 AM
Photo of प्रेमानंद महाराज के फ्लैट पर लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, ब्रजवासियों में आक्रोश

प्रेमानंद महाराज के फ्लैट पर लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी, ब्रजवासियों में आक्रोश

11 January 2026 - 1:34 PM
Photo of कक्षा 8 की छात्रा नींद की दवा देकर प्रेमी से मिलने जाती थी, पिता की योजना से पकड़ी गई, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कक्षा 8 की छात्रा नींद की दवा देकर प्रेमी से मिलने जाती थी, पिता की योजना से पकड़ी गई, युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

11 January 2026 - 12:06 PM
Photo of अयोध्या राम मंदिर : सुरक्षा चूक, कश्मीरी अहमद शेख गिरफ्तार, मानसिक स्वास्थ्य समेत जांच जारी

अयोध्या राम मंदिर : सुरक्षा चूक, कश्मीरी अहमद शेख गिरफ्तार, मानसिक स्वास्थ्य समेत जांच जारी

11 January 2026 - 8:39 AM
Photo of Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

Banda : राइफल क्लब मैदान की नीलामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा ऐलान

10 January 2026 - 6:02 PM
Photo of अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, युवक हिरासत में

अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश, युवक हिरासत में

10 January 2026 - 3:33 PM
Photo of राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

राम नगरी में 15 KM के दायरे में मांस बेचने पर प्रतिबंध, श्रद्धालु व संत समाज में खुशी की लहर

10 January 2026 - 3:05 PM
Photo of कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

कानपुर-लखनऊ हाइवे पर युवतियों का नागिन डांस वीडियो वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की

10 January 2026 - 12:48 PM
Back to top button