Varanasi Airport News : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब गोरखपुर से बेंगलुरु जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-437 की बर्ड हिट की वजह से वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में सवार सभी 216 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया. अगर जरा-सी चूक होती, तो विमान में सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तुरंत संपर्क

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, जब फ्लाइट उड़ान में थी, तभी एक पक्षी से टकराव हुआ. इस टकराव से विमान के सामने वाले हिस्से यानी नोज सेक्शन को नुकसान पहुंचा. स्थिति की गंभीर को देखते हुए पायलट ने तुरंत वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और एहतियातन विमान को सबसे नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया. विमान शाम 7:05 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया.

नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार

लैंडिंग के बाद विमान की प्रारंभिक जांच में नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार देखी गई. इसके बाद इंडिगो के इस विमान को एयरपोर्ट के बे नंबर-03 पर खड़ा कर दिया गया. सुरक्षा कारणों को देखते हुए पायलट ने आगे की उड़ान संचालित करने से इनकार किया, जिससे गोरखपुर से बेंगलुरु के लिए निर्धारित यह फ्लाइट रद्द करनी पड़ी.

ये भी पढ़ें- Iran Protest : ईरान में सड़कों पर लोग, खामेनेई ने दिए फांसी के आदेश, अमेरिका ने दी चेतावनी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप