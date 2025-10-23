फटाफट पढ़ें

दिल्ली रोहिणी में चार मोस्ट वांटेड मारे गए

गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया

दिल्ली और बिहार पुलिस ने ऑपरेशन किया

चारों को अस्पताल ले जाकर मृत घोषित किया गया

तीन बिहार के और एक दिल्ली का, साजिश रोकी गई

Crime News : दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार-गुरुवार की रात हुए एनकाउंटर में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए. एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल था. यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया. एनकाउंटर 22-23 अक्टूबर की रात करीब 2:20 बजे हुआ, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें चारों बदमाशों को गोलियां लगीं. सभी चारों बदमाशों को इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने चारों गैंगस्टर को मृत घोषित कर दिया.

बिहार के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए

ये चारों आरोपी बिहार में कई गंभीर वारदातों में वांटेड थे. यह गैंग ‘सिग्मा एंड कंपनी’ के नाम से कुख्यात था और इसका सरगना रंजन पाठक था. सभी आरोपी बिहार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों में फरार चल रहे थे. 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 2:20 बजे रोहिणी इलाके के बहादुर शाह मार्ग पर, डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम और चार अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. ये चारों गैंगस्टर दिल्ली पुलिस की गोलीबारी में मारे गए.

पुलिस ने चुनाव से पहले साजिश रोकी

अमन ठाकुर को छोड़कर तीन गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का निवासी था. बताया जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने इनका एनकाउंटर कर दिया.

