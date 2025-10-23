Delhi NCR

दिल्ली के रोहिणी में बिहार के सिग्मा गैंग का खात्मा, एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर ढेर

Ajay Yadav23 October 2025 - 9:08 AM
1 minute read
Crime News :
दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर,सिग्मा एंड कंपनी का खात्मा, बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुए ढेर

फटाफट पढ़ें

  • दिल्ली रोहिणी में चार मोस्ट वांटेड मारे गए
  • गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया
  • दिल्ली और बिहार पुलिस ने ऑपरेशन किया
  • चारों को अस्पताल ले जाकर मृत घोषित किया गया
  • तीन बिहार के और एक दिल्ली का, साजिश रोकी गई

Crime News : दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार-गुरुवार की रात हुए एनकाउंटर में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए. एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी शामिल था. यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया. एनकाउंटर 22-23 अक्टूबर की रात करीब 2:20 बजे हुआ, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई जिसमें चारों बदमाशों को गोलियां लगीं. सभी चारों बदमाशों को इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने चारों गैंगस्टर को मृत घोषित कर दिया.

बिहार के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए

ये चारों आरोपी बिहार में कई गंभीर वारदातों में वांटेड थे. यह गैंग ‘सिग्मा एंड कंपनी’ के नाम से कुख्यात था और इसका सरगना रंजन पाठक था. सभी आरोपी बिहार में दर्ज कई गंभीर मुकदमों में फरार चल रहे थे. 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात करीब 2:20 बजे रोहिणी इलाके के बहादुर शाह मार्ग पर, डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच, बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम और चार अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. ये चारों गैंगस्टर दिल्ली पुलिस की गोलीबारी में मारे गए.

पुलिस ने चुनाव से पहले साजिश रोकी

अमन ठाकुर को छोड़कर तीन गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का निवासी था. बताया जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने इनका एनकाउंटर कर दिया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 October 2025 - 9:08 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर, क्लाउड सीडिंग के प्रयास जारी

दिल्ली-NCR में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर, क्लाउड सीडिंग के प्रयास जारी

23 October 2025 - 8:28 AM
Photo of छठ पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी, दिल्ली से 28 स्पेशल ट्रेनें संचालित

छठ पर यात्रियों की भीड़ बढ़ी, दिल्ली से 28 स्पेशल ट्रेनें संचालित

23 October 2025 - 7:45 AM
Photo of दिल्ली-NCR में हवा फिर जहरीली : दिवाली पर टूटा चार साल का प्रदूषण रिकॉर्ड, शोर स्तर भी सबसे ज्यादा रहा

दिल्ली-NCR में हवा फिर जहरीली : दिवाली पर टूटा चार साल का प्रदूषण रिकॉर्ड, शोर स्तर भी सबसे ज्यादा रहा

22 October 2025 - 12:41 PM
Photo of दिल्ली की हवा खराब : दिवाली पर AQI 345, 34 स्टेशन रेड जोन में

दिल्ली की हवा खराब : दिवाली पर AQI 345, 34 स्टेशन रेड जोन में

21 October 2025 - 8:03 AM
Photo of Delhi pollution : फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

Delhi pollution : फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 300 के पार, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

20 October 2025 - 3:09 PM
Photo of JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

JNU झड़प : छात्रों और पुलिस में टकराव, छह पुलिसकर्मी घायल, 28 छात्र हिरासत में

19 October 2025 - 8:41 AM
Photo of कावेरी अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची

कावेरी अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों का है आवास, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची

18 October 2025 - 3:26 PM
Photo of दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा और खराब, आनंद विहार में AQI 350 पार

दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ हवा और खराब, आनंद विहार में AQI 350 पार

18 October 2025 - 11:04 AM
Photo of दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली से पहले दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, इन बातों का रखें ध्यान

15 October 2025 - 11:51 AM
Photo of हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

13 October 2025 - 9:08 PM
Back to top button