Biharराज्य

बिहार की वोटर लिस्ट में बड़ी साजिश? 1.60 लाख एजेंट तैनात, लेकिन किसी ने नहीं उठाई आवाज!

Amzad Khan7 August 2025 - 2:26 PM
1 minute read

Bihar Elections : बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) को लेकर हाल ही दिनों में खूब सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दल ने मतदाता सूची में गड़बड़ी पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई. जहां चुनाव आयोग ने गुरुवार को अपने बुलेटिन में ये चौंकाने वाली जानकारी साझा की.

आयोग के मुताबिक, इस प्रक्रिया में 1.60 लाख से ज्यादा बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त किए गए थे. इनमें भाजपा के 53,338, जदयू के 36,550, राजद के 47,506 और कांग्रेस के 17,549 बीएलए शामिल थे. बवाजूद इसके कोई भी पार्टी अपनी तरफ से कोई गलती या नाम छूटने-जुड़ने पर आपत्ति लेकर सामने नहीं आई.

किसी भी पार्टी ने नहीं जताई आपत्ति: चुनाव आयोग

दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा मकसद है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य नाम शामिल न हो. इसके लिए 1 अगस्त को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्ति और दावा दर्ज करने का मौका दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी पार्टी ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया.

बिहार ने रचा इतिहास

वहीं बिहार देश का पहला राज्य बना है जिसने एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की है. इससे लंबी कतारों की समस्या काफी हद तक खत्म होगी. इतना ही नही इसका असर ये भी हुआ कि राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़ाकर 90,712 कर दी गई है. बीएलओ की संख्या भी इसी अनुपात में बढ़ाई गई है.

बता दें कि आयोग ने साफ कहा है कि पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है. साथ ही जनता को लगातार प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापन के जरिए जानकारी साझा की जा रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की खामोशी कब टूटती है और वो सूची की खामियों को लेकर कोई ठोस मुद्दा उठाते हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें : अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan7 August 2025 - 2:26 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

7 August 2025 - 3:16 PM
Photo of मुरादाबाद की सफलता ने पूरे यूपी में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं इसके पीछे की असली ताकत?

मुरादाबाद की सफलता ने पूरे यूपी में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं इसके पीछे की असली ताकत?

7 August 2025 - 12:36 PM
Photo of रक्षाबंधन से पहले सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफा: 1.26 करोड़ बहनों को मिलेंगे 1500 सीधे खाते में!

रक्षाबंधन से पहले सीएम मोहन यादव का बड़ा तोहफा: 1.26 करोड़ बहनों को मिलेंगे 1500 सीधे खाते में!

7 August 2025 - 10:47 AM
Photo of पंजाब में e‑KYC प्रक्रिया में आई तेजी, अब तक 1.27 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन

पंजाब में e‑KYC प्रक्रिया में आई तेजी, अब तक 1.27 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन

6 August 2025 - 11:03 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह की केंद्र से की अपील, SYL लिंक विवाद का स्थायी समधान निकाले सरकार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह की केंद्र से की अपील, SYL लिंक विवाद का स्थायी समधान निकाले सरकार

6 August 2025 - 10:31 PM
Photo of पंजाब बना सहकारी बैंकिंग में डिजिटल परिवर्तन का अग्रदूत, फिनेकल 10 में सफलतापूर्वक हुआ अपग्रेडेशन

पंजाब बना सहकारी बैंकिंग में डिजिटल परिवर्तन का अग्रदूत, फिनेकल 10 में सफलतापूर्वक हुआ अपग्रेडेशन

6 August 2025 - 10:09 PM
Photo of पंजाब में भ्रष्ट कानूनगो पर कड़ी कार्यवाई, शाहकोट में रिश्वत लेते गिरफ्तार

पंजाब में भ्रष्ट कानूनगो पर कड़ी कार्यवाई, शाहकोट में रिश्वत लेते गिरफ्तार

6 August 2025 - 9:29 PM
Photo of रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का तोहफा

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार का महिलाओं को मुफ्त बस सेवा का तोहफा

6 August 2025 - 9:05 PM
Photo of स्कूल फीस बिल: AAP का BJP पर आरोप, पैरेंट्स के अधिकार छीने, माफिया को संरक्षण दिया

स्कूल फीस बिल: AAP का BJP पर आरोप, पैरेंट्स के अधिकार छीने, माफिया को संरक्षण दिया

6 August 2025 - 8:33 PM
Photo of मुरादाबाद में 79 करोड़ से बने अटल आवासीय विद्यालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, विपक्ष पर बोला करारा हमला

मुरादाबाद में 79 करोड़ से बने अटल आवासीय विद्यालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, विपक्ष पर बोला करारा हमला

6 August 2025 - 8:03 PM
Back to top button