ओवैसी ने 50% टैरिफ पर मोदी पर हमला किया

ओवैसी ने इसे ट्रंप की धौंस कहा

टैरिफ से व्यापार और नौकरियां प्रभावित होंगी

ओवैसी ने मोदी से 56 इंच सीने पर सवाल किया

27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू होगा

Asaduddin Owaisi On Modi : अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका द्वारा 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का और टैरिफ लगा दिया है, जिससे यह बढ़कर 50% हो गया है, क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था. यह कूटनीति नहीं, बल्कि उस मसखरे की धौंस है, जो साफ तौर पर नहीं समझता कि वैश्विक व्यापार कैसे काम करता है.

असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि ये टैरिफ भारतीय निर्यातकों, MSMI और निर्माताओं को नुकसान पहुंचाएंगे. यह सप्लाई चेन को बाधित करेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को रोकेगा और नौकरियों पर असर डालेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी परवाह क्यों होगी? ओवेसी ने सवाल करते हुए पूछा कि अब वे भाजपाई बाहुबली कहां हैं? पिछली बार मैंने पूछा था कि क्या मोदी जी अपना 56 इंच का सीना तब दिखाएंगे जब ट्रंप 56 फीसदी टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप 50% पर रुक गए. शायद वे हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं? क्या अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बेचना आपके दोस्तों के अरबपतियों के खजाने भरने के लायक था?



भारत को 25% शुल्क चुकाना होगा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का पहला चरण 7 अगस्त 2025 से लागू हो गया. पिछले सप्ताह, व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि भारत को 25 प्रतिशत शुल्क चुकाना होगा. इसके बाद ट्रंप ने एक शासकीय आदेश जारी किया, जिसमें बताया गया कि अमेरिका ने विभिन्न देशों से आयात पर कितना शुल्क लगाएगा.

27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू होगा

ट्रंप ने लगभग 70 देशों के लिए शुल्क दरों की घोषणा की थी. जिसमें भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लागू किया गया. इसके अलावा, रूस से तेल की खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत और शुल्क लगाया गया, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया, जो अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाया गया सबसे अधिक शुल्क है. यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी होगा.

