Punjab

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई : फिरोजपुर में आशिष चोपड़ा गैंग के दो सदस्य हेरोइन सहित गिरफ्तार

Ajay Yadav4 November 2025 - 11:09 AM
1 minute read
Arrested Accused :

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब पुलिस ने गैंग के दो सदस्य पकड़े
  • आरोपियों से 205 ग्राम हेरोइन मिली
  • दोनों आरोपी फिरोजपुर के निवासी
  • दोनों गैंगस्टर यूवी के संपर्क में थे
  • पुलिस ने नेटवर्क की जांच शुरू की

Arrested Accused : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) पंजाब ने फिरोजपुर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में आशिष चोपड़ा गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 205 ग्राम हेरोइन बरामद की है. यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने आज यहां दी.

गिरफ्तार आरोपी आशिष चोपड़ा गैंग से जुड़े

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रशपाल उर्फ सेवक निवासी गांव कुंडे (फिरोजपुर) और राजीव उर्फ जस्सा निवासी गांव बड़े (फिरोजपुर) के रूप में हुई है. डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि दोनों गिरफ्तार व्यक्ति आशिष चोपड़ा गैंग के शूटर यूवी के संपर्क में थे, जो मई 2025 में फिरोजपुर में हुए आशू मौंगा हत्या मामले में वांछित था.

सूचना पर दोनों आरोपी गिरफ्तार

डी.जी.पी. ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी संबंधों को स्थापित करने और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है. ऑपरेशन से संबंधित विवरण साझा करते हुए, ए.जी.टी.एफ. के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ए.डी.जी.पी.) प्रमोद बान ने बताया कि पुख्ता सूचना पर कार्रवाई करते हुए डी.एस.पी. ए.जी.टी.एफ. राजन परमिंदर की अगुवाई में ए.जी.टी.एफ. की पुलिस टीमों ने फिरोजपुर पुलिस के सहयोग से फिरोजपुर के गांव मघरे में रेलवे क्रॉसिंग के पास दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) भूपिंदर सिंह सिद्धू ने बताया कि आरोपी रशपाल सिंह का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एन.डी.पी.एस. एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं, उन्होंने आगे बताया कि मामले की जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 November 2025 - 11:09 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार का बड़ा फैसला…अब 60 दिनों में मिलेगा कॉलोनी विकास का लाइसेंस, रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

पंजाब सरकार का बड़ा फैसला…अब 60 दिनों में मिलेगा कॉलोनी विकास का लाइसेंस, रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

4 November 2025 - 1:13 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई…247वें दिन 63 गिरफ्तार, अभियान बना रिकॉर्ड

पंजाब में नशा तस्करों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई…247वें दिन 63 गिरफ्तार, अभियान बना रिकॉर्ड

4 November 2025 - 12:39 PM
Photo of पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर SC आयोग की बड़ी कार्रवाई…बूटा सिंह पर टिप्पणी को लेकर तलब

पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर SC आयोग की बड़ी कार्रवाई…बूटा सिंह पर टिप्पणी को लेकर तलब

4 November 2025 - 11:07 AM
Photo of पंजाब पशुपालन विभाग ने बाढ़ राहत प्रयासों पर दस्तावेजी फिल्म जारी की

पंजाब पशुपालन विभाग ने बाढ़ राहत प्रयासों पर दस्तावेजी फिल्म जारी की

4 November 2025 - 10:47 AM
Photo of पंजाब सरकार का प्रयास : अनाथ और आश्रित बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 242 करोड़ से अधिक की सहायता जारी

पंजाब सरकार का प्रयास : अनाथ और आश्रित बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 242 करोड़ से अधिक की सहायता जारी

4 November 2025 - 10:14 AM
Photo of हरपाल सिंह चीमा का बड़ा एलान – पेंशनरों की जिंदगी बदल देगा यह नया पोर्टल

हरपाल सिंह चीमा का बड़ा एलान – पेंशनरों की जिंदगी बदल देगा यह नया पोर्टल

4 November 2025 - 9:44 AM
Photo of पंजाब विधानसभा के स्पीकर संधवां ने पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर को विश्व कप जीत पर दी बधाई

पंजाब विधानसभा के स्पीकर संधवां ने पंजाब की बेटी हरमनप्रीत कौर को विश्व कप जीत पर दी बधाई

3 November 2025 - 8:55 PM
Photo of गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस: 4 नवंबर से होगी लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत

3 November 2025 - 5:44 PM
Photo of गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू के दो अन्य गुर्गे गिरफ्तार, तीन पिस्तौलें बरामद

3 November 2025 - 5:10 PM
Photo of बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

बाल भिक्षा-मुक्त पंजाब: डॉ. बलजीत कौर के नेतृत्व में ‘जीवनजोत’ परियोजना के तहत 704 बच्चों का बचाव और पुनर्वास

3 November 2025 - 3:56 PM
Back to top button